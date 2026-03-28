"Smettiamo di insegnare ai bambini competenze di cui non avranno bisogno tra 10 anni": bomba della neuroscienziata che studia l'AI

Mentre tutti parlano di intelligenza artificiale e creatività, continuiamo a crescere i ragazzi come se il futuro fosse ancora fatto di verifiche.

È qui che si apre una frattura sempre più difficile da ignorare. Da una parte un mondo del lavoro che cambia velocemente, dove molte attività cognitive vengono automatizzate. Dall’altra un sistema educativo che resta ancorato a logiche tradizionali: memorizzare, ripetere, non sbagliare.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: ragazzi preparati per superare test, ma spesso poco allenati ad affrontare problemi reali. E soprattutto, poco pronti a muoversi in un contesto dove le risposte “giuste” sono ormai a portata di clic.

La domanda che molti esperti si pongono oggi è semplice ma radicale: quali competenze avranno davvero valore quando le macchine sapranno già rispondere quasi a tutto?

La risposta porta a un cambio di prospettiva netto. Non si tratta più di accumulare conoscenze, ma di sviluppare capacità: pensiero critico, creatività, adattamento, capacità di imparare dagli errori.

In altre parole, ciò che conta non è sapere una risposta, ma saper costruire la propria.

Il fallimento come allenamento

Uno dei punti più controintuitivi riguarda proprio il rapporto con l’errore. Nella scuola tradizionale il fallimento è qualcosa da evitare, spesso associato a un giudizio negativo.

Eppure, osservando i percorsi degli studenti più brillanti, emerge un dato chiaro: chi impara meglio è spesso chi sbaglia di più, ma in modo consapevole.

Da qui nasce un’idea concreta che sempre più famiglie stanno sperimentando: il cosiddetto “curriculum del fallimento”. Non un elenco di errori da nascondere, ma una sorta di diario in cui raccogliere tentativi, difficoltà, esperienze andate male — e soprattutto ciò che hanno insegnato.

Cambiare la domanda è il primo passo. Non più “in cosa hai fallito?”, ma: “cosa hai provato che era difficile?” e “cosa ti ha insegnato?”.

È un ribaltamento culturale che incide profondamente sull’autostima e sulla capacità di affrontare l’incertezza.

Un altro nodo riguarda il contesto in cui crescono i ragazzi. Non basta dire “sii curioso” se poi tutto intorno è già definito, ordinato, senza spazio per l’esplorazione.

Le esperienze più formative, anche nelle università d’élite, non nascono solo dalle lezioni, ma dalle connessioni impreviste, dalle conversazioni casuali, dai problemi senza soluzione immediata.

Tradotto nella vita quotidiana, significa progettare ambienti meno perfetti e più stimolanti. Case dove convivono interessi diversi, oggetti da smontare, riviste di mondi lontani tra loro, esperimenti lasciati a metà.

Un certo grado di “caos” non è un problema: può diventare un invito continuo a fare domande.

L’intelligenza artificiale non va evitata: va capita

Il tema più delicato resta però il rapporto con l’intelligenza artificiale. Il rischio è evidente: delegare tutto. Scrivere meno, pensare meno, affidarsi alle risposte generate.

Ma il punto non è vietarla. È cambiare il modo in cui viene usata.

I ragazzi devono passare da utenti passivi a critici attivi. L’IA può diventare uno strumento potente, ma solo se utilizzata come interlocutore da interrogare, mettere in discussione, migliorare.

Un esercizio efficace è quello di far produrre ai ragazzi una prima versione di un lavoro — un testo, un problema, un progetto — e solo dopo confrontarla con l’analisi dell’intelligenza artificiale. Non per accettarla automaticamente, ma per valutarla.

Capire dove l’IA ha ragione, dove semplifica troppo, dove non coglie il punto: è lì che nasce il vero apprendimento.

Il valore che non si può automatizzare

C’è un dato che resta sullo sfondo, ma che oggi diventa centrale: le risposte corrette stanno diventando sempre più accessibili, quasi gratuite.

Quello che non è replicabile è il modo in cui una persona interpreta, collega, crea significato.

È questo il vero capitale del futuro. Non la perfezione, ma l’unicità. Non la velocità nel rispondere, ma la capacità di porre domande migliori.

E forse la sfida più grande, per genitori e scuola, è proprio questa: accettare che preparare i figli al futuro significa smettere di controllare ogni passaggio, e iniziare a lasciare spazio — anche all’errore, anche all’incertezza.