Social e minori, l’Europa prepara l’app per verificare l’età: come funzionerà

L’Unione europea accelera sulla tutela dei minori online e mette sul tavolo uno strumento molto concreto: un’app per la verifica dell’età che, secondo la Commissione, è ormai tecnicamente pronta e sarà presto disponibile anche per i cittadini.

La novità è importante perché tocca uno dei temi più discussi degli ultimi mesi: il rapporto tra social network, adolescenti e sicurezza online. Bruxelles sostiene da tempo che le piattaforme debbano fare di più per proteggere i minori da contenuti inadatti, meccanismi di dipendenza e ambienti digitali poco trasparenti. Ora, però, il dibattito si sposta su qualcosa di più pratico: uno strumento europeo pensato per dimostrare l’età al momento dell’accesso ai servizi online.

Secondo quanto annunciato dalla presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen, l’app è stata testata in cinque Stati membri, tra cui l’Italia, ed è pronta dal punto di vista tecnico. L’obiettivo dichiarato è semplice: permettere agli utenti di confermare di avere l’età richiesta senza dover condividere più dati del necessario. La Commissione insiste molto proprio su questo punto, spiegando che il sistema dovrebbe funzionare nel rispetto di standard elevati di privacy e senza trasformarsi in uno strumento di tracciamento.

Come dovrebbe funzionare l’app europea

Il meccanismo descritto da Bruxelles prevede che l’utente scarichi l’app, la configuri usando un documento come carta d’identità o passaporto e la utilizzi poi per dimostrare la propria età quando accede a piattaforme o servizi online. Nella visione della Commissione, il sistema dovrebbe limitarsi a certificare se una persona rientra o meno nei requisiti richiesti, senza rivelare altre informazioni personali.

È proprio questo l’elemento su cui l’Europa prova a distinguersi: l’idea non è chiedere ogni volta ai cittadini di esporre i propri dati, ma creare un passaggio più essenziale, in teoria più anonimo e gestibile anche da parte delle piattaforme. Bruxelles sostiene inoltre che la soluzione sarà open source e compatibile con più dispositivi, quindi non solo smartphone ma anche tablet e computer.

Perché la Commissione insiste così tanto

Dietro questa accelerazione c’è un clima politico molto chiaro. Sempre più governi europei stanno cercando strumenti per limitare o regolare l’accesso dei più giovani ai social, soprattutto dopo mesi di polemiche sui rischi per la salute mentale, la dipendenza digitale e l’esposizione a contenuti dannosi. La stessa Commissione collega l’app alla più ampia applicazione delle regole europee sulle piattaforme, sostenendo che i diritti dei minori debbano venire prima degli interessi commerciali.

In questo quadro, Paesi come Francia, Danimarca, Grecia, Italia, Spagna, Cipro e Irlanda vengono indicati tra quelli più attivi sul tema. Alcuni stanno già valutando di integrare questa soluzione nei propri portafogli digitali nazionali, segnale che l’obiettivo non è solo presentare un prototipo ma arrivare a un uso reale nei servizi online.

Cosa cambia davvero per gli utenti

Nel breve periodo non significa che da domani tutti i social introdurranno un blocco automatico uguale in tutta Europa. Su questo punto serve prudenza. L’app rappresenta piuttosto una base tecnica comune che le piattaforme potranno adottare più facilmente, mentre il quadro normativo e politico è ancora in evoluzione. Un gruppo di esperti istituito dalla Commissione dovrà presentare nuove raccomandazioni entro l’estate, e da lì si capirà meglio quanto velocemente il progetto potrà tradursi in regole più visibili per gli utenti.

Per il pubblico italiano, però, il tema è già concreto. Se l’app entrerà davvero nella vita digitale quotidiana, l’accesso ad alcuni servizi online potrebbe richiedere una verifica dell’età più rigorosa rispetto a oggi. E il messaggio politico che arriva da Bruxelles è piuttosto netto: per le piattaforme, sul fronte della protezione dei minori, il margine delle scuse si sta riducendo rapidamente.