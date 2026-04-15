Social vietati ai minori in Europa? Si valuta anche il limite a 16 anni

In Europa sta prendendo forza un’ipotesi che fino a poco tempo fa sembrava estrema: limitare o vietare l’accesso ai social network ai minori sotto una certa età con regole più dure e controlli più concreti.

Il tema non riguarda più solo singole proposte nazionali o discussioni isolate. Negli ultimi giorni il confronto si è spostato su un livello più ampio, con la possibilità che diversi Paesi europei spingano per una linea comune. Al centro c’è una domanda che tocca direttamente famiglie, scuole e piattaforme digitali: fino a che punto i social possono restare accessibili ai più giovani senza regole più rigide?

Uno dei punti più rilevanti è proprio l’età minima. In Europa, infatti, sta emergendo anche l’ipotesi di fissare il limite a 16 anni, una soglia più alta rispetto a quella discussa in altri contesti nazionali. Non si tratta ancora di una decisione definitiva valida per tutti, ma di una delle opzioni che stanno entrando con più forza nel dibattito politico e regolatorio.

Perché si parla proprio di 16 anni

La spinta più visibile arriva dalla Francia. Emmanuel Macron sta sostenendo un’iniziativa tra leader europei per promuovere un divieto coordinato dei social per gli under 16, con l’obiettivo di portare la questione anche davanti alla Commissione europea. L’idea è evitare che ogni Paese si muova da solo e provare invece a costruire un quadro più uniforme, soprattutto su verifica dell’età e responsabilità delle piattaforme.

Il riferimento ai 16 anni non nasce dal nulla. È una soglia che negli ultimi mesi è entrata più volte nel confronto europeo perché viene considerata da alcuni governi più coerente con la necessità di proteggere adolescenti molto giovani da dipendenza, pressione sociale continua, contenuti inadatti e uso eccessivo delle piattaforme. In questa fase, però, non tutti i Paesi stanno seguendo la stessa linea.

Non tutta l’Europa si sta muovendo allo stesso modo

Il caso più netto, in questo momento, è quello della Grecia, che ha annunciato un divieto dei social per gli under 15 a partire dal 1° gennaio 2027. Atene vuole anche spingere l’Unione europea verso un sistema condiviso di verifica dell’età e di applicazione delle regole, sostenendo che un’iniziativa solo nazionale rischia di essere poco efficace se le piattaforme operano ovunque allo stesso modo.

Questo significa che oggi in Europa non esiste ancora una soglia unica già scelta. In alcuni casi si parla di 15 anni, in altri di 16 anni. Ed è proprio questo uno dei nodi centrali del confronto: stabilire se serva un limite comune per tutti i Paesi membri oppure se ogni Stato debba mantenere margini di autonomia su una questione così delicata.

Cosa cambierebbe davvero per famiglie e piattaforme

Se questa linea dovesse rafforzarsi, il cambiamento più visibile riguarderebbe i controlli. Oggi molte piattaforme chiedono semplicemente di dichiarare la propria età, un sistema facile da aggirare. Le nuove proposte puntano invece su meccanismi più robusti di verifica dell’età, cioè procedure capaci di controllare in modo più credibile se un utente ha davvero l’età minima richiesta.

Per le famiglie, questo potrebbe tradursi in limiti più automatici, registrazioni meno facili da aggirare e strumenti più forti per bloccare l’accesso ai social sotto una certa soglia. Per le piattaforme, invece, significherebbe dover dimostrare di avere sistemi più seri e più efficaci per proteggere i minori.

Resta però un nodo aperto: vietare è una cosa, far rispettare davvero il divieto è un’altra. Ed è proprio qui che si giocherà la partita nei prossimi mesi. Per ora una certezza c’è: il dibattito europeo sui social e sugli adolescenti non è più teorico, e il limite dei 16 anni è ormai entrato a pieno titolo tra le ipotesi più discusse.