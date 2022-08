Soundcore svela la nuova gamma SPACE: Space Q45 e le cuffie intrauricolari Space A40

Soundcore, il marchio audio premium di Anker Innovations, ha appena annunciato la sua nuova linea Space con le cuffie on-ear Space Q45 e le cuffie intrauricolari Space A40. Con una riduzione del rumore migliorata, la serie Space offre un’esperienza di ascolto personalizzabile e priva di disturbi con tempo di riproduzione esteso e prestazioni audio impressionanti in due diversi formati.

Cuffie on-ear Space Q45:

Il miglior sistema di cancellazione del rumore di sempre di Soundcore: grazie al nuovo sistema a 3 livelli, il Q45 cattura e blocca fino al 98% del rumore indesiderato, mentre la riduzione adattiva del rumore ottimizza automaticamente le prestazioni ANC in base all’ambiente esterno. Le prestazioni ANC di Space Q45 utilizzano un design degli auricolari migliorato con comodi padiglioni in memory foam per creare una migliore tenuta, consentendo agli utenti di concentrarsi sulla propria musica preferita senza essere distratti dal caos del mondo esterno.

Il Q45 offre inoltre agli utenti la possibilità di personalizzare la modalità di trasparenza e la forza attraverso l’app mobile Soundcore (Google Play Store e Apple App Store) per assicurarsi che non perdano annunci importanti, ad esempio in una stazione ferroviaria o in un aeroporto.

Alimentato da un driver del diaframma a doppio strato in seta e metallo-ceramica da 40 mm, il Q45 migliora le prestazioni audio su tutte le frequenze per un profilo sonoro bilanciato, producendo un paesaggio sonoro coinvolgente e una maggiore chiarezza. Le certificazioni LDAC e Hi-Res cablate e wireless offrono agli ascoltatori un’esperienza audio ricca e dettagliata. Space Q45 offre agli utenti una durata della batteria ultra lunga con 50 ore di durata della batteria con ANC attivo e 65 ore di durata della batteria senza ANC. Ciò consente l’utilizzo per un’intera settimana (o più) per l’ascolto in movimento o in viaggio. E caricalo per 5 minuti per ottenere 4 ore di durata della batteria.

Cuffie intrauricolari Space A40 ANC

Esperienza di ascolto personalizzata con Adaptive ANC: utilizzando microfoni con rilevamento del rumore e blocco passivo del suono esterno, le cuffie A40 possono ridurre fino al 98% del rumore esterno quando sono in uso. Per un’esperienza di ascolto ottimale, gli A40 sono dotati della funzione Adaptive ANC, che analizza i suoni ambientali in tempo reale e regola l’intensità dell’elaborazione della riduzione del rumore in base all’ambiente.

Sviluppato da Soundcore, gli innovativi driver a diaframma a doppio strato da 10 mm dell’A40, realizzati in metallo-ceramica, offrono agli utenti non solo bassi potenti e alti nitidi, ma anche un suono bilanciato su tutte le frequenze.

Grazie alla funzione HearID dell’app mobile Soundcore (Google Play Store e Apple App Store), è molto facile personalizzare l’esperienza di ascolto. Lo Space A40 offre fino a dieci ore di durata della batteria con una singola carica e 50 ore di ascolto totale con la custodia di ricarica tascabile (ovvero 4 ricariche aggiuntive). Inoltre, la tecnologia di ricarica rapida offre fino a 4 ore di riproduzione con soli 10 minuti di ricarica.

Disponibilità e prezzi

Cuffie Soundcore Space Q45: 149,99 €

Cuffie Soundcore Space A40: 99,99 €. Disponibile in nero, bianco e blu navy.

Da settembre in poi www.soundcore.com e www.amazon.it.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.