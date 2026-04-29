Spotify, altro che musica e podcast: la nuova folle scommessa è lei

Nel pieno di una trasformazione che da anni sta ridefinendo il suo ruolo, Spotify prova a cambiare ancora pelle.

L’ultima mossa va in una direzione precisa, quella del benessere e dell’attività fisica, con un’espansione che punta a trattenere gli utenti ben oltre il semplice ascolto.

Dopo aver già investito in podcast, audiolibri e contenuti video, la piattaforma ha deciso di aprire un nuovo capitolo: il fitness. Non si tratta di un’aggiunta marginale, ma di una vera e propria categoria dedicata, pensata per trasformare l’app in uno spazio dove allenarsi, rilassarsi e seguire programmi guidati.

Il cuore del progetto è un “Fitness hub” integrato direttamente nell’app, accessibile da mobile, desktop e persino TV. Qui gli utenti possono trovare allenamenti video, playlist dedicate e contenuti guidati da creator del mondo wellness. L’obiettivo è evidente: eliminare la necessità di passare da un’app all’altra e concentrare tutto in un unico ecosistema digitale.

Non è un salto nel vuoto. Spotify parte da un dato concreto: quasi il 70% degli utenti Premium utilizza già la piattaforma durante l’attività fisica, mentre esistono oltre 150 milioni di playlist legate al fitness.

L’accordo con Peloton e il peso dei contenuti

Il passaggio più significativo è la partnership con Peloton, uno dei nomi più riconoscibili nel settore del fitness digitale. Grazie a questo accordo, gli abbonati Premium potranno accedere a più di 1.400 lezioni on demand, che spaziano da yoga e meditazione a allenamenti cardio e di forza.

Un dettaglio non secondario: questi contenuti non richiedono attrezzature specifiche. Questo abbassa la soglia di ingresso e amplia il pubblico potenziale, trasformando Spotify in una sorta di “palestra diffusa”, accessibile ovunque.

L’offerta, almeno nella fase iniziale, resta in gran parte in lingua inglese, con alcune aperture a spagnolo e tedesco. Ma è chiaro che si tratta solo di un primo passo destinato a evolversi rapidamente.

Dietro questa scelta c’è una strategia più ampia. Spotify sta cercando di diventare una piattaforma “totale”, capace di accompagnare l’utente durante tutta la giornata: dal lavoro al tempo libero, fino al momento dell’allenamento.

Questo significa anche entrare in competizione diretta con servizi già affermati nel fitness digitale, come Apple Fitness+ o le piattaforme video online.

Allo stesso tempo, l’integrazione tra audio e video permette un’esperienza fluida: si può iniziare un allenamento sul televisore e proseguirlo con l’audio sullo smartphone durante una corsa, senza interruzioni.

Il vero obiettivo: trattenere l’utente

Più che una semplice novità, questa mossa racconta un cambiamento di fondo. Spotify non vuole più essere solo “il sottofondo” della giornata, ma un elemento attivo della routine personale.

Portare il fitness dentro l’app significa aumentare il tempo di utilizzo, rafforzare il legame con gli utenti e aprire nuove opportunità di monetizzazione, sia attraverso contenuti premium sia tramite creator e partnership.

In un mercato sempre più affollato, la sfida non è soltanto offrire contenuti, ma diventare indispensabili. E se fino a ieri Spotify accompagnava gli allenamenti con la musica, ora prova a guidarli direttamente.

Il punto è capire se gli utenti saranno pronti a fare un passo in più: non solo ascoltare mentre si allenano, ma allenarsi dentro la stessa piattaforma che usano ogni giorno.