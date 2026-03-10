"Sto disinstallando WHATSAPP prima che diventi a pagamento": Meta ha annunciato il cambiamento

Nel mondo delle app, uno degli sviluppi più controversi degli ultimi anni è stato l’introduzione degli abbonamenti a pagamento.

Mentre molte app popolari sono rimaste gratuite per anni, alcune hanno iniziato ad esplorare la possibilità di passare a modelli basati su sottoscrizione. WhatsApp, una delle app di messaggistica più utilizzate al mondo, potrebbe essere la prossima ad abbracciare questa strada.

Recentemente, WABetaInfo ha segnalato l’emergere di un possibile abbonamento premium per WhatsApp chiamato “WhatsApp Plus”, attualmente in fase di sviluppo. Sebbene il prezzo non sia ancora chiaro, si parla di un pacchetto che includerebbe vantaggi esclusivi come icone personalizzabili, suonerie, adesivi, e una vasta gamma di temi. Queste aggiunte, destinate a chi cerca un’esperienza più personalizzata, potrebbero essere il principale motivo per cui alcuni utenti potrebbero decidere di sottoscrivere l’abbonamento.

Funzionalità ssclusive: la possibilità di fissare più chat

Una delle funzionalità più attese di WhatsApp Plus riguarda la possibilità di fissare fino a 20 chat. Attualmente, su WhatsApp, è possibile fissare solo tre conversazioni, una limitazione che non soddisfa gli utenti più attivi. Se questo nuovo abbonamento dovesse arrivare, si tratterebbe di una modifica sostanziale, che potrebbe rendere l’app più flessibile per le esigenze degli utenti.

Nonostante l’introduzione di WhatsApp Plus, il servizio base di WhatsApp rimarrà gratuito. Come sottolineato nel rapporto di WABetaInfo, WhatsApp non cambierà il suo modello di business principale. L’abbonamento premium sarà solo un’opzione per coloro che desiderano funzionalità aggiuntive, ma non sarà obbligatorio.

Personalmente, non vedo l’introduzione di WhatsApp Plus come un’evoluzione necessaria. Le opzioni di personalizzazione, come il cambiamento delle icone o dei temi, sembrano essere più un “gusto personale” che una funzionalità essenziale. L’unica vera novità utile sembra essere la possibilità di fissare un numero maggiore di chat, ma anche in questo caso, sembra che WhatsApp stia cercando di monetizzare funzioni che dovrebbero essere gratuite.

Il futuro di WhatsApp: un passo verso la monetizzazione?

Con l’arrivo di WhatsApp Plus, Meta (la società madre di WhatsApp) sta esplorando nuove strade per generare entrate attraverso il suo popolare servizio di messaggistica. Tuttavia, questo cambiamento potrebbe allontanare gli utenti più fedeli che non sono interessati a queste funzionalità aggiuntive. Per molti, WhatsApp è e rimarrà un’app per messaggiare e chiamare, senza la necessità di personalizzazioni eccessive.

In conclusione, mentre non è ancora chiaro quando o se WhatsApp Plus verrà lanciato ufficialmente, la possibilità di abbonarsi potrebbe diventare una realtà. Personalmente, credo che l’introduzione di WhatsApp Plus, a prescindere dal prezzo, sia qualcosa che molti potrebbero decidere di evitare. Forse è giunto il momento di pensare a un’alternativa, come Google Messaggi, che non ha ancora preso la strada degli abbonamenti.

Resta da vedere se Meta riuscirà a convincere gli utenti a pagare per funzioni che dovrebbero essere gratuite. Intanto, l’unica certezza è che WhatsApp rimarrà comunque gratuito per chi preferisce l’esperienza senza fronzoli.