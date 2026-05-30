Telegram torna ufficialmente su Wear OS: la nuova app è già disponibile in beta

Telegram torna ufficialmente su Wear OS con una nuova app per smartwatch Android, riaprendo una possibilità che molti utenti aspettavano dallo stop arrivato nel 2021.

La nuova versione è comparsa nelle ultime ore su Google Play Store, ma per ora riguarda soltanto gli utenti iscritti al programma beta. Alcuni tester possono già installare l’app direttamente sull’orologio, riportando così Telegram sui dispositivi Wear OS dopo anni di assenza. Il rilascio è ancora in fase di prova, quindi funzioni e disponibilità potrebbero cambiare prima dell’arrivo stabile per tutti.

Telegram di nuovo al polso dopo lo stop del 2021

Il ritorno di Telegram su Wear OS chiude una parentesi aperta nel 2021, quando la vecchia app per smartwatch era stata ritirata. Da allora gli utenti si erano dovuti accontentare soprattutto delle notifiche del sistema: leggere un messaggio, rispondere in fretta, poco altro. Una soluzione comoda, certo, ma piuttosto limitata. Soprattutto per chi segue molte chat, gruppi o canali.

Con la nuova beta cambia passo. Non arriva soltanto un avviso al polso: si può entrare nell’interfaccia di Telegram per smartwatch, consultare le conversazioni e scorrere i messaggi in una grafica pensata per schermi piccoli. SammyGuru, che ha provato l’app, parla di un layout compatto ma leggibile, anche nei gruppi più affollati. Un dettaglio importante, perché proprio le chat piene di messaggi sono spesso il punto debole delle app sugli orologi.

Chat, gruppi e passaggio al telefono: cosa c’è già nella beta

La nuova app Telegram per Wear OS, almeno in questa prima versione beta, mantiene diversi elementi già noti a chi usa l’app sul telefono. Ci sono gli sfondi delle chat e una gestione visiva delle conversazioni che resta familiare. Dalle prime prove, quindi, non sembra una semplice replica delle notifiche, ma un’app vera, pensata per controllare al volo una discussione senza tirare fuori lo smartphone dalla tasca.

Tra le funzioni più pratiche c’è il pulsante “Open on Phone”, che permette di aprire sul telefono la conversazione vista sull’orologio e continuare da lì. Una scelta semplice, ma utile: si legge un messaggio al polso, poi si passa allo smartphone se serve rispondere con più calma. Secondo i primi test, anche i gruppi Telegram molto popolati restano gestibili grazie a una disposizione più compatta dei contenuti. Resta da capire quanto sarà completa l’esperienza rispetto all’app mobile, soprattutto per l’invio di media, i messaggi vocali e la gestione più avanzata dei canali.

Installazione dal Play Store e attesa per la versione stabile

Per installare la nuova app bisogna essere iscritti al programma beta di Telegram sul Play Store. Chi è già registrato dovrebbe trovare, nella scheda dell’app, la possibilità di aggiungere la versione per Wear OS allo smartwatch compatibile. Chi invece non fa ancora parte del programma può provare a entrare dalla pagina di Telegram su Google Play, scorrendo fino alla sezione dedicata alla beta e selezionando l’opzione per partecipare, se disponibile.

Per ora non c’è una data ufficiale per il rilascio stabile. Telegram non ha indicato tempi pubblici né un elenco completo delle funzioni finali. Meglio quindi considerare questa fase come un test aperto a un numero limitato di utenti. Se i riscontri saranno buoni, la versione stabile potrebbe riportare una delle app di messaggistica più usate al centro dell’esperienza Wear OS, in un momento in cui gli smartwatch Android sono sempre più diffusi. Intanto il segnale è netto: Telegram è tornata al polso.