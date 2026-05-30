Meta lo sta facendo di nascosto: quando lo scoprirari potrebbe essere troppo tardi

L’applicazione è pensata per le discussioni di gruppo su Facebook e ricorda da vicino Reddit nella struttura. Ma con una differenza sostanziale: l’anonimato qui non esiste davvero. Per accedere a Forum è necessario un account Facebook. Al login, l’app importa automaticamente il profilo esistente e tutta l’attività pregressa.

È possibile usare un nome alternativo per nascondere la propria identità agli altri utenti, ma gli amministratori dei gruppi possono vedere chi si cela dietro ogni profilo. Reddit ha costruito buona parte della sua cultura sulla possibilità di sparire nel gruppo. Forum, strutturalmente, non lo permette.

Meta: il cambiamento è sotto i nostri occhi

La scelta non è casuale. Meta ha già provato questa strada: nel 2014 aveva lanciato una app standalone per i gruppi Facebook, poi abbandonata nel 2017 dopo tre anni. Questo nuovo tentativo arriva con funzionalità che la versione precedente non aveva, a partire dall’integrazione dell’intelligenza artificiale.

La funzione “Ask” consente di cercare risposte simultaneamente in più gruppi, filtrando i risultati pertinenti. C’è anche un assistente AI dedicato agli amministratori, progettato per supportare la moderazione. Non è chiaro quanto questi strumenti siano già operativi nella fase attuale o quanto siano ancora in sviluppo.

Il lancio è avvenuto in modalità test aperta, senza grande visibilità. Nessuna conferenza, nessuna data ufficiale. Al momento Forum è disponibile solo su iOS. Android non è previsto, almeno per ora. I contenuti pubblicati su Forum appaiono contemporaneamente nella normale app di Facebook, il che significa che le conversazioni restano accessibili in entrambi gli ambienti senza interruzioni.

La cosa interessante è che Forum non sostituisce il feed di Facebook, ma lo esclude del tutto. All’interno dell’app non compaiono aggiornamenti di amici, pagine o inserzioni pubblicitarie nel formato tradizionale. Solo gruppi, solo discussioni. È un’architettura che separa nettamente i due contesti — il social generalista da una parte, la community strutturata dall’altra — e che punta a intercettare un segmento di utenti che su Facebook ci va ancora, ma ormai quasi solo per i gruppi.

Reddit conta oltre 100 milioni di utenti attivi giornalieri. Meta non ha dichiarato obiettivi numerici per Forum, ma la direzione è evidente. Un dettaglio che non emerge subito: Forum eredita le attività Facebook preesistenti al momento del login. Questo vuol dire che chi ha anni di storico nei gruppi Facebook non ricomincia da zero. L’identità digitale accumulata nel tempo viene trasferita automaticamente. Per alcuni è un vantaggio. Per altri, potrebbe essere esattamente il problema.