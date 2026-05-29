L'AI è stata chiara: queste sono le previsioni per questa estate e no, non sarà per niente facile

Le proiezioni stagionali elaborate dal modello europeo ECMWF indicano per l’estate 2026 un chiaro segnale termico positivo, con anomalie di temperatura superiori alla norma climatica, in particolare sulle regioni centro-settentrionali d’Italia.

Da agosto in avanti, gli esperti segnalano anomalie comprese tra +2°C e +2,5°C. Il motore di questa anomalia è la possibile formazione di un Super El Niño: si parla di “super” quando l’anomalia della temperatura del mare nel Pacifico supera di almeno 2°C i valori di riferimento per almeno tre mesi consecutivi.

Le previsioni dell’Ai per l’estate 2026

In concreto, questo si traduce in ondate di caldo ripetute provenienti dal cuore dell’Africa, con punte massime diffusamente oltre i 35°C, soprattutto in Val Padana, sulle zone interne delle grandi isole e su parte del Centro-Sud peninsulare. Luglio è indicato come il mese più critico, con l’alta pressione che potrebbe rafforzarsi ulteriormente portando temperature ben oltre la media. Le ondate di calore non saranno però l’unico scenario: l’atmosfera calda trattiene più energia, e questo favorisce temporali improvvisi e localmente violenti nelle fasi di transizione.

Su questo quadro si innesta il contributo crescente dell’intelligenza artificiale alla meteorologia. GraphCast, il modello di Google DeepMind, garantisce previsioni affidabili fino a 10 giorni con una precisione dichiarata del 90% rispetto ai modelli tradizionali in uso. In Italia, il CMCC — Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici — ha sviluppato MedFormer, un modello oceanico basato su AI che fornisce previsioni fino a 9 giorni analizzando temperatura dell’acqua, salinità e correnti marine. L’obiettivo dichiarato è anticipare perturbazioni nel Mediterraneo, area attraverso cui transita oltre il 20% del commercio alimentare globale.

Il punto contro-intuitivo emerge però da uno studio pubblicato su Science Advances. I modelli meteorologici basati sulla fisica continuano a superare quelli di intelligenza artificiale nella previsione di eventi climatici estremi, come ondate di caldo e freddo record e tempeste di vento. La ricerca ha confrontato GraphCast, Pangu-Weather di Huawei e Fuxi con il sistema fisico europeo ad alta risoluzione HRES dell’ECMWF: per le condizioni standard, due modelli AI hanno fatto meglio del modello fisico, ma sugli eventi estremi i modelli AI hanno mostrato errori significativamente maggiori nella stima di intensità e frequenza.

La ragione è strutturale. I modelli AI riconoscono schemi basandosi su dati storici — e gli eventi estremi, per definizione, sono quelli che escono dagli schemi. I modelli fisici, invece, si fondano sulla dinamica dell’atmosfera e mantengono una flessibilità maggiore di fronte a scenari fuori scala. Per un’estate come quella prospettata per il 2026 — con possibili picchi record e configurazioni atmosferiche anomale — questo limite non è secondario.

Il progetto europeo Destination Earth, coordinato da Commissione europea, ESA, EUMETSAT ed ECMWF, si avvia nel 2026 verso la piena operatività: è un gemello digitale del pianeta che fonde previsioni a breve termine e proiezioni climatiche a lungo termine sullo stesso sistema. L’Italia ricopre un ruolo diretto in questo progetto, grazie al supercomputer Leonardo del Tecnopolo di Bologna, uno dei pochi sistemi al mondo in grado di sostenere l’addestramento dei modelli ibridi necessari.

Quello che le previsioni stagionali — AI o fisiche — non possono ancora restituire è la sequenza esatta dei singoli eventi. Sappiamo la tendenza. Non sappiamo ancora quale settimana di luglio colpirà di più.