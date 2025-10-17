Tempo di cambiare il mouse? Con questa offerta risolvi alla grande e risparmi

Il tuo vecchio mouse chiede pietà? Risolvi con il TECKNET wireless, ora disponibile a soli €32,99 grazie a uno sconto imperdibile del 34%, rappresenta un’occasione da cogliere al volo per chi desidera potenziare la propria postazione di lavoro o studio senza svuotare il portafoglio. Basta uno sguardo alle sue caratteristiche per capire che non si tratta del solito mouse economico, ma di una soluzione pensata per chi pretende versatilità e prestazioni a un prezzo accessibile. Con la sua tripla modalità di connessione – due canali Bluetooth 5.0 e il classico 2.4GHz tramite ricevitore USB incluso – il passaggio da un dispositivo all’altro è questione di un click, senza complicazioni o perdite di tempo. La vera chicca? La rotella di scorrimento orizzontale azionabile col pollice, progettata per rendere lo spostamento laterale nei fogli di calcolo o nelle pagine web più complessi un gioco da ragazzi. A tutto questo si aggiunge una sensibilità regolabile fino a 4800 DPI, perfetta per chi cerca movimenti precisi e reattivi in ogni contesto.
Connettività e autonomia senza compromessi
Il TECKNET wireless non lascia nulla al caso nemmeno sul fronte dell’autonomia: la batteria integrata da 700mAh garantisce fino a tre mesi di utilizzo con una sola carica di appena due ore tramite porta USB-C, il che significa dire addio alle pile e alle interruzioni improvvise. E grazie alla modalità di risparmio energetico che si attiva dopo soli 5 secondi di inattività, ogni goccia di energia viene sfruttata al massimo. La compatibilità è totale: Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome OS e iPadOS, tutto gestibile con un unico mouse. E non dimentichiamo il design ergonomico, pensato appositamente per sessioni di lavoro prolungate, con un supporto dedicato per il polso e una sagomatura che favorisce la naturale posizione della mano destra. I click silenziosi lo rendono perfetto anche in ambienti condivisi, in ufficio come in biblioteca, senza disturbare chi ti sta accanto.
TECKNET Mouse Wireless Bluetooth ad Alte Prestazioni (BT5.0/5.0+2.4G), Rotella di Scorrimento Orizzontale, Scorrimento Rapido, 4800 DPI Mouse Ergonomico Ricaricabile per PC/Tablet/MacOS/Windows, Nero
Un investimento intelligente per la produttività
Scegliere il TECKNET wireless significa puntare su un dispositivo che racchiude tutto ciò che serve per aumentare la produttività quotidiana: dalla rapidità di commutazione tra dispositivi alla scorrevolezza garantita dalla rotella orizzontale, ogni dettaglio è studiato per semplificare la vita a professionisti e studenti. La garanzia estesa fino a 36 mesi, attivabile tramite registrazione, aggiunge un ulteriore livello di sicurezza a un acquisto già vantaggioso. L’ergonomia è ottimizzata per destrimani e la rotella orizzontale richiede solo un breve periodo di adattamento, ma i benefici sono immediati: meno fatica, più efficienza, massima comodità. Se stai cercando un mouse all-in-one che non teme confronti, questa è la soluzione che fa per te. Approfitta subito dell’offerta e porta sulla tua scrivania il TECKNET wireless: il piccolo grande alleato per chi vuole di più, spendendo meno.
