Tenda Nova MW3 in offerta: rete mesh affidabile a un prezzo che sorprende

Ecco la soluzione definitiva per eliminare le zone morte della tua rete domestica. Il sistema mesh Tenda Nova MW3 scende a un prezzo che lascia davvero senza parole: da 89,99€ a soli 66,49€, con uno sconto reale del 26% sul kit da tre unità. Un risparmio che non si vede tutti i giorni, soprattutto per un prodotto così solido e affidabile, progettato per offrire una copertura Wi-Fi potente e stabile anche nelle case più difficili da gestire. Grazie a questa offerta, puoi portarti a casa una rete mesh dual band AC1200, ideale per abitazioni fino a 300 m² distribuiti su più piani, senza dover investire cifre esagerate. Se hai sempre desiderato navigare in ogni angolo della casa senza interruzioni, ora è il momento giusto per fare il salto di qualità.
Copertura intelligente e installazione alla portata di tutti
Uno dei punti di forza di Tenda Nova MW3 è la sua capacità di adattarsi a ogni ambiente domestico, anche quelli più articolati su più livelli. Ogni nodo, dal design compatto e discreto (solo 9x9x9 cm), garantisce copertura fino a 100 m² e può gestire fino a 40 dispositivi collegati contemporaneamente, perfetto quindi per famiglie numerose, smart home e piccoli uffici domestici. Le bande a 2,4 GHz e 5 GHz lavorano in sinergia per assicurare sempre la migliore performance, scegliendo automaticamente il segnale più stabile per ogni dispositivo. Ma non è tutto: l’installazione è pensata per essere davvero accessibile a chiunque, grazie all’app Tenda WiFi completamente in italiano. In tre semplici passaggi potrai configurare la tua rete, impostare il controllo parentale per proteggere i più piccoli e bloccare eventuali utenti indesiderati. Un sistema che unisce semplicità, sicurezza e versatilità, adattandosi a tutte le esigenze della vita quotidiana.
Un investimento intelligente per la tua rete domestica
Scegliere Tenda Nova MW3 significa optare per una soluzione completa e conveniente, perfetta per chi vuole liberarsi dai limiti dei tradizionali router. Le due porte Fast Ethernet su ogni unità permettono sia connessioni cablate sia l’utilizzo come router o access point, rendendo il sistema compatibile con tutti gli operatori italiani. Certo, se la tua connessione supera i 100 Mbps o se prevedi di utilizzare la rete per streaming 4K multipli, il produttore consiglia il modello superiore MW6, ma per la maggior parte delle famiglie italiane questa è la scelta ideale per rapporto qualità-prezzo. A completare il quadro troviamo una garanzia di 3 anni e assistenza dedicata in italiano, così puoi acquistare in tutta tranquillità, sapendo di avere un supporto affidabile sempre a disposizione. Non lasciarti scappare questa occasione: il Tenda Nova MW3 è la risposta concreta alle tue esigenze di connettività, con un’offerta che oggi rende la qualità alla portata di tutti.
