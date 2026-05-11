Tessera Sanitaria smarrita o scaduta, puoi risolvere anche comodamente online: basta un minuto

L’Agenzia delle Entrate ha digitalizzato la procedura di emissione del duplicato della Tessera Sanitaria, permettendo ai cittadini di bypassare le code agli sportelli dell’ASL attraverso un portale dedicato che elabora la richiesta in tempo reale.

Il sistema gestisce non solo lo smarrimento o il furto del documento, ma anche il deterioramento tecnico e il mancato recapito, una casistica quest’ultima che si verifica con frequenza quando i dati dell’Anagrafe Tributaria non risultano perfettamente allineati con la residenza effettiva.

La spedizione del nuovo tesserino plastificato viene indirizzata automaticamente al domicilio fiscale registrato, tuttavia l’interfaccia web consente oggi di specificare un indirizzo di consegna differente, facilitando chi si trova temporaneamente lontano dalla propria residenza.

Come effettuare la richiesta online per la Tessera Sanitaria

L’accesso a questa corsia preferenziale è subordinato al possesso di un’identità digitale certificata tra SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Una volta all’interno dell’area riservata, l’utente è chiamato a selezionare la motivazione del duplicato.

Sebbene la procedura sia fluida, è essenziale ricordare che per furto o smarrimento il sistema agisce sulla base di una dichiarazione di responsabilità: la denuncia alle autorità resta un obbligo legale del cittadino, anche se il portale non ne richiede l’upload immediato. L’invio telematico della richiesta innesca una verifica automatizzata che blocca la vecchia tessera e mette in produzione il nuovo supporto, rendendo l’operazione irreversibile nel giro di pochi secondi.

Non tutti i contribuenti hanno ancora dimestichezza con i sistemi di autenticazione digitale di ultima generazione. Per questa fascia di utenza, esiste una modalità “ibrida” che non richiede l’accesso all’area riservata ma utilizza comunque canali telematici per evitare la presenza fisica in ufficio. Si tratta dell’invio del modello AA4/8, il modulo polifunzionale utilizzato per le richieste riguardanti il codice fiscale. Questo documento può essere scaricato, compilato e inviato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) a uno qualunque degli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.

Un dettaglio tecnico di rilievo riguarda la modalità di sottoscrizione. Se il cittadino firma il modulo AA4/8 con firma digitale (CAD), la normativa vigente lo esenta dall’obbligo di allegare la scansione del documento di identità. Se invece si opta per la firma autografa, la copia del documento resta un allegato obbligatorio pena l’irricevibilità dell’istanza.

Questo metodo via PEC garantisce la stessa priorità della richiesta effettuata tramite portale, ma richiede tempi di lavorazione umana da parte del funzionario che riceve l’email e inserisce i dati a sistema.

All’interno del portale, prima ancora che la nuova tessera venga stampata e spedita, è disponibile una funzione di visualizzazione e stampa di una copia cartacea della Tessera Sanitaria in corso di validità. Questo PDF ha valore legale completo per l’acquisto di farmaci soggetti a ricetta o per la prenotazione di esami specialistici. In sostanza, il disagio legato alla perdita del supporto plastico viene annullato dalla disponibilità immediata del dato digitale stampabile.

Esiste però una variabile tecnica legata alla disponibilità di materiali che ha modificato la natura stessa del documento negli ultimi anni. A causa della carenza globale di semiconduttori, molte tessere emesse a partire dal 2022 sono state prodotte in versione “TS” semplice, ovvero prive del microchip che abilita le funzioni di Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Chi riceve oggi un duplicato potrebbe trovarsi tra le mani una tessera senza chip, perfettamente valida come Codice Fiscale e Tessera Sanitaria Europea (TEAM), ma inutilizzabile per autenticarsi sui portali della Pubblica Amministrazione. È un paradosso tecnologico: il cittadino usa uno strumento digitale avanzato per richiedere un documento che, in molti casi, torna a essere un semplice supporto plastico analogico.

Perché la richiesta online è valida e veloce

Contro intuitivemente, la richiesta online si rivela spesso più efficace del passaggio fisico presso un ufficio territoriale o un distretto sanitario. Il motivo risiede nell’integrità dei dati: l’inserimento diretto da parte dell’utente nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate forza l’allineamento tra l’Anagrafe Tributaria e il sistema Tessera Sanitaria.

Molte tessere non arrivano a destinazione perché l’indirizzo presente nel database della ASL differisce da quello registrato presso il Ministero dell’Economia. Operando online, l’utente ha la possibilità di verificare visivamente dove verrà spedito il documento, correggendo eventuali errori di toponomastica che causerebbero il ritorno della busta al mittente.

Qualora si rendesse comunque necessario l’accesso fisico agli uffici, magari per casistiche particolari o per l’impossibilità di operare telematicamente, la prenotazione dell’appuntamento è diventata un prerequisito quasi universale. La consegna del modulo AA4/8 allo sportello richiede pochi minuti, ma la produzione della tessera segue comunque il medesimo iter centralizzato. Non esiste, infatti, una stampa immediata presso gli uffici locali: ogni tessera viene prodotta in un unico centro nazionale e affidata al servizio postale.

Il monitoraggio della spedizione resta l’ultimo miglio di un processo che ha ormai spostato il suo baricentro sulla responsabilità digitale del singolo cittadino. Lo stato della spedizione è consultabile nel medesimo portale, fornendo la data esatta di affidamento alle poste.