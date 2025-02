The Last of Us 2: la seconda stagione debutta il 13 aprile su HBO Max

Tredici aprile: la tanto attesa data per il debutto della seconda stagione di The Last of Us. Disponibile su HBO e sulla piattaforma di streaming HBO Max, l’annuncio mette fine a mesi di speculazioni, iniziati con la conclusione della prima stagione nel 2023.

I nuovi episodi si ispireranno al secondo capitolo del videogioco di successo, The Last of Us Part II, sviluppato da Naughty Dog. Il co-creatore Craig Mazin ha anticipato che la complessità della trama serie TV richiederà più stagioni per essere narrata completamente. Questa seconda stagione, composta da sette episodi contro i nove della prima, introdurrà nuovi personaggi fondamentali e momenti cruciali per la storia.

Ambientata cinque anni dopo gli eventi precedenti, la narrazione vedrà l’arrivo di volti nuovi come Kaitlyn Dever, che interpreterà Abby, e Isabela Merced, nel ruolo di Dina. Entrambi i personaggi, già centrali nel videogioco, aggiungeranno nuovi intrecci e profondità alla trama.

Per alimentare l’entusiasmo, HBO ha rilasciato tre poster ufficiali dedicati ai protagonisti della serie, accompagnati dal primo trailer della stagione, che offre un’anteprima delle emozioni e dei colpi di scena in arrivo. L’accoglienza calorosa della prima stagione, acclamata da pubblico e critica, eleva ulteriormente le aspettative per questa nuova avventura.

La seconda stagione di The Last of Us rappresenta un passo avanti significativo nella collaborazione tra HBO e Naughty Dog, dimostrando ancora una volta come un videogioco possa essere adattato in una serie di qualità, rispettando l’essenza della narrazione originale.