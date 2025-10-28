Trapani Parkside a soli 29,99€ dal 30 ottobre: le nuove offerte Lidl fanno gola a tutti gli amanti del fai-da-te

Dal 30 ottobre da Lidl due trapani Parkside a 29,99€: potenza, precisione e qualità per il tuo fai-da-te.
Dal 30 ottobre da Lidl due trapani Parkside a 29,99€: potenza, precisione e qualità per il tuo fai-da-te.
Riccardo Montarini
Pubblicato il 28 ott 2025
Trapani Parkside a soli 29,99€ dal 30 ottobre: le nuove offerte Lidl fanno gola a tutti gli amanti del fai-da-te

A partire da mercoledì 30 ottobre 2025, Lidl torna a colpire nel segno con due offerte imperdibili dedicate agli appassionati del fai-da-te e ai professionisti in cerca di utensili affidabili a prezzo contenuto. In arrivo sugli scaffali della catena tedesca ci sono infatti due trapani Parkside, entrambi ricaricabili e venduti a soli 29,99€, ma con caratteristiche tecniche distinte pensate per soddisfare esigenze diverse.

Trapano battente ricaricabile Parkside: potenza da 1 Joule per lavori più impegnativi

trapano_battente_lidl

Il primo modello in offerta è il trapano battente ricaricabile Parkside, uno strumento robusto e performante pensato per chi ha bisogno di più potenza di impatto. Si rivela ideale anche per lavorare su superfici più dure come muratura o calcestruzzo leggero.

Caratteristiche principali:

  • Funzioni impostabili: perforare a percussione (con meccanismo a percussione), avvitare o perforare (senza meccanismo a percussione)
  • Numero di percussioni: 0-5000 min-¹ / Numero di giri a vuoto: 0-900 min-¹
  • Energia della percussione: 1 Joule

Compatibile con batterie e caricabatterie Parkside X20V TEAM

 

Trapano a percussione ricaricabile Parkside: potenza e versatilità in un solo strumento

trapano_percussione_ricaricabile

Il secondo protagonista della promozione Lidl è il trapano a percussione ricaricabile Parkside, uno strumento robusto che si rivela estremamente versatile, anche come avvitatore oltre che come trapano.

Scheda tecnica:

  • 3 in 1: trapano, trapano a percussione e cacciavite
  • Regolazione a piacere del numero di giri (1° livello 0-440 / 2° livello 0-1650 min-¹)
  • BATTERIA NON INCLUSA
  • CARICABATTERIE NON INCLUSO
  • Compatibile solo con batterie e caricabatterie a marchio Parkside

Una soluzione ideale per chi ha bisogno di uno strumento potente e affidabile, capace di affrontare lavori strutturali o riparazioni più impegnative senza rinunciare alla praticità dell’alimentazione a batteria.

Entrambi i modelli appartengono alla gamma Parkside X20V TEAM, la piattaforma modulare di Lidl che consente di utilizzare la stessa batteria e lo stesso caricabatterie su decine di utensili elettrici. Un vantaggio notevole per chi possiede già altri strumenti della serie: basta un’unica batteria per trapani, avvitatori, seghetti, smerigliatrici e molto altro.

Due strumenti diversi ma complementari, entrambi offerti a un prezzo davvero competitivo. Se cerchi versatilità e controllo, il trapano a percussione ricaricabile è imbattibile nella fascia sotto i 30 euro. Se invece vuoi potenza e forza d’impatto, il trapano battente ricaricabile Parkside è la scelta giusta.

Se vuoi aggiornamenti su Web e Social inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Grokipedia: Elon Musk lancia l'enciclopedia AI per sfidare Wikipedia
Web e Social

Grokipedia: Elon Musk lancia l'enciclopedia AI per sfidare Wikipedia
Socialmediagirls: esplode lo scandalo Deepfake grazie a Francesca Barra
Web e Social

Socialmediagirls: esplode lo scandalo Deepfake grazie a Francesca Barra
Instagram rende più creative le chat con disegni nei DM e adesivi temporanei
Web e Social

Instagram rende più creative le chat con disegni nei DM e adesivi temporanei
Oscuramento globale della Terra: cos'è e perché sta avvenendo
Web e Social

Oscuramento globale della Terra: cos'è e perché sta avvenendo
Link copiato negli appunti