UGREEN MagFlow: ricarica doppia Apple a 20€, compatto e subito in offerta

UGREEN MagFlow è il sistema di ricarica wireless che sta facendo parlare di sé tra gli utenti Apple, e ora puoi finalmente portarlo a casa ad un prezzo che definire “goloso” è riduttivo. Da ben 33,47€, oggi scende a soli 20,10€, un taglio netto che lo proietta di diritto tra le soluzioni più appetibili per chi cerca qualità e convenienza. Non lasciarti sfuggire questa occasione: si tratta di un prodotto pensato per chi vuole il massimo senza compromessi, ideale per accompagnare la tua routine quotidiana con stile e praticità. Se sei stufo di dover scegliere tra efficienza e portabilità, il UGREEN MagFlow mette d’accordo entrambe le esigenze, grazie a dimensioni compatte e un design che strizza l’occhio a chi non vuole rinunciare a nulla.

Versatilità e praticità: tutto ciò che serve in un unico accessorio

Non è solo il prezzo a fare la differenza: il UGREEN MagFlow si distingue per la sua capacità di ricaricare contemporaneamente due dispositivi Apple, iPhone (dalla serie 12 alla 17) e AirPods, offrendo anche una porta USB-C aggiuntiva, perfetta per collegare un terzo device come l’Apple Watch con il caricatore dedicato. Un vero e proprio “2 in 1” che ti permette di ottimizzare tempi e spazi, senza più il rischio di restare a corto di energia nei momenti cruciali. Il punto di forza? I 18 magneti N52H che garantiscono un aggancio stabile e sicuro, sia in verticale che in orizzontale, trasformando la base di ricarica in un supporto affidabile per il tuo smartphone. Costruito con lamiera metallica e materiali ignifughi di alta qualità, integra un chip intelligente che gestisce in autonomia tutte le protezioni necessarie contro sovracorrente, sovratensione e surriscaldamento, così puoi ricaricare i tuoi dispositivi in tutta tranquillità. L’uscita stabile a 7,5W per iPhone in modalità MagSafe assicura una ricarica graduale ed efficiente, mentre la compatibilità con AirPods 3, AirPods Pro e AirPods Pro 2 (con custodia MagSafe) lo rende il compagno ideale per chi possiede più dispositivi Apple.

Design compatto e attenzione ai dettagli: la scelta intelligente

Uno degli aspetti più apprezzati del UGREEN MagFlow è la sua portabilità: con dimensioni di appena 5,99 x 5,99 x 3,85 cm e un peso di soli 320g, puoi infilarlo in borsa o nello zaino senza il minimo ingombro, portando sempre con te un alleato prezioso contro le batterie scariche. Da segnalare la questione dell’alimentatore: la confezione, secondo la presentazione, non include l’adattatore di rete, per cui è consigliato dotarsi di un alimentatore PD da 30W per sfruttare al meglio le potenzialità del prodotto, anche se tra i componenti viene menzionato un “45w charger”, dettaglio che merita un rapido controllo prima dell’acquisto. In ogni caso, se cerchi un sistema di ricarica multiplo, compatto, sicuro e dal prezzo imbattibile, il UGREEN MagFlow è la scelta che non delude: un investimento intelligente per chi vuole efficienza, ordine e stile in un solo gesto.

Se vuoi aggiornamenti su Prezzi e tariffe inserisci la tua email nel box qui sotto: Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy. Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing.

Sì No Registrati