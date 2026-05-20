Un enorme cavo sottomarino tra Europa e Africa: la nuova tecnologia è un’assicurazione sulla vita

L’infrastruttura che regge internet globale è composta in larga misura da cavi posati sul fondo degli oceani.

Più del 95% del traffico internazionale di dati transita attraverso questi sistemi, invisibili e spesso dimenticati fino a quando non si rompono. Orange, insieme a un consorzio di sette operatori, ha annunciato Via Africa: un nuovo cavo sottomarino in fibra ottica che collegherà l’Europa meridionale al Sudafrica costeggiando l’Atlantico.

I punti di approdo europei previsti sono nel Regno Unito, in Francia, in Portogallo e nelle Isole Canarie. Sul versante africano, i nodi confermati si trovano in Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d’Avorio e Nigeria. Il tracciato completo verso il Sudafrica è ancora in fase di definizione, così come gli ulteriori punti di connessione nel sud del continente.

Il nuovo progetto del cavo sottomarino

Il progetto nasce da una vulnerabilità concreta e documentata. In marzo 2024, un movimento franoso al largo della Costa d’Avorio ha danneggiato simultaneamente tutti e quattro i cavi sottomarini presenti in quel punto. Il risultato è stato che 13 paesi dell’Africa Occidentale hanno operato con connettività ridotta al minimo per settimane. La concentrazione di infrastruttura in un singolo punto fisico — oggi sei cavi diversi convergono sullo stesso tratto di fondale al largo di Abidjan — ha trasformato quella costa in uno dei nodi più fragili della rete globale.

L’effetto non è rimasto confinato al continente africano. Quando quei cavi si interrompono, le operatori europee perdono capacità di traffico verso Africa, con conseguenze su servizi cloud, sistemi finanziari e aziende che dipendono da quella rotta. Via Africa propone esattamente questo: una via geograficamente alternativa che riduce la dipendenza dai percorsi esistenti.

Il contesto competitivo è tutt’altro che vuoto. Google opera già Equiano sulla stessa fascia costiera atlantica, attivo dal 2023. Meta ha completato nel 2025 il cavo 2Africa, lungo 45.000 chilometri, che circumnaviga l’intero continente. Via Africa si inserisce quindi in uno spazio già presidiato da infrastruttura proprietaria dei grandi hyperscaler — un dettaglio rilevante per un consorzio guidato da un’operatrice tradizionale come Orange.

I cavi preesistenti sulla costa atlantica africana includono SAT-3/WASC del 2002 e ACE e WACS del 2012: sistemi progettati per volumi di traffico incomparabili con quelli attuali, in un’epoca in cui cloud computing, intelligenza artificiale e lavoro remoto non erano variabili da considerare. L’Africa è oggi il continente con la crescita più rapida della domanda di banda larga al mondo, e questa domanda preme su un’infrastruttura che non era stata dimensionata per sostenerla.

Orange gestisce attraverso la propria filiale Orange Marine oltre 450.000 chilometri di cavi sottomarini nel mondo. L’anno scorso ha ordinato due nuove navi posacavi con consegna prevista tra il 2028 e il 2029, destinate all’Atlantico, al Mediterraneo e all’Oceano Indiano — una tempistica che si sovrappone con l’orizzonte di Via Africa.

Il punto che vale la pena tenere a mente: quello annunciato è un memorandum d’intesa tra i partner del consorzio, non un contratto di costruzione. Il passo successivo è uno studio di percorso per determinare il tracciato ottimale, seguito dalla selezione del produttore del cavo tramite gara. Nessuna data operativa è stata comunicata. Nessun costo è stato reso noto.

Che Via Africa diventi effettivamente operativo dipende da quante delle variabili ancora aperte troveranno risposta nei prossimi anni.