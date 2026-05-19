La data ufficiale nella quale l’asteroide RF12 colpirà la terra: quando e cosa succederà al nostro pianeta

Negli ultimi giorni il nome RF12 ha iniziato a circolare con sempre maggiore frequenza, soprattutto sui social e nei siti che parlano di spazio e possibili minacce cosmiche.

Il motivo è semplice: questo piccolo oggetto celeste è considerato quello con la probabilità più elevata di possibile collisione con la Terra tra quelli attualmente monitorati. Un dato che, letto senza contesto, può facilmente generare allarmismi e interpretazioni sbagliate.

La prima precisazione fondamentale riguarda proprio il titolo della questione: non esiste una data ufficiale in cui l’asteroide colpirà certamente il nostro pianeta. Quello che gli scienziati hanno individuato è una finestra temporale nella quale potrebbe verificarsi un passaggio estremamente ravvicinato.

Quando passerà vicino alla Terra l’asteroide RF12

Secondo i modelli attualmente utilizzati per il monitoraggio degli oggetti vicini alla Terra, il periodo sotto osservazione coincide con i giorni tra il 5 e il 6 settembre 2095.

Il punto che genera confusione è legato alle probabilità. Gli strumenti di analisi orbitale indicano una possibilità di collisione pari a circa 1 su 10, un valore che, in ambito astronomico, viene considerato relativamente elevato rispetto agli standard abituali.

Tuttavia questa percentuale non significa che l’impatto sia certo. Gli astronomi lavorano infatti su modelli che vengono continuamente aggiornati attraverso nuove osservazioni e calcoli sempre più accurati.

L’oggetto viene seguito da sistemi specializzati che analizzano costantemente il suo percorso e valutano eventuali variazioni nella traiettoria.

Cosa accadrebbe davvero se RF12 entrasse nell’atmosfera terrestre

La parte più importante della storia è probabilmente quella meno spettacolare. Sebbene la probabilità di avvicinamento sia sotto osservazione, le dimensioni dell’asteroide risultano estremamente contenute.

Le stime indicano infatti un corpo celeste di pochi metri di diametro, molto distante dalle dimensioni degli asteroidi in grado di provocare conseguenze globali.

Se dovesse realmente dirigersi verso il nostro pianeta, il risultato più probabile sarebbe un fenomeno molto diverso dai film catastrofici: l’attrito con l’atmosfera terrestre lo riscalderebbe rapidamente fino a frammentarlo quasi completamente.

Il fenomeno visibile dalla Terra potrebbe essere quello di un bolide luminosissimo nel cielo, accompagnato da un’importante esplosione in alta quota. Gran parte dell’energia verrebbe però rilasciata a decine di chilometri dalla superficie terrestre.

Tradotto in termini pratici: non si parla di estinzioni di massa, città cancellate o scenari apocalittici.

Il monitoraggio di oggetti come RF12 resta comunque molto importante. Anche piccoli corpi celesti rappresentano infatti un banco di prova essenziale per migliorare i sistemi di previsione e affinare le strategie di difesa planetaria che un giorno potrebbero servire per minacce realmente pericolose.