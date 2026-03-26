Un farmacista chiarisce dove e quando non deve essere applicata la crema Nivea contenuta nella confezione blu

La crema Nivea nel classico barattolo blu è uno di quei prodotti che attraversano le generazioni senza perdere terreno.

È sulle mensole dei bagni da decenni, spesso considerata una soluzione universale: viso, mani, corpo, inverno, estate. Ma è proprio questa abitudine diffusa a generare qualche equivoco.

Perché oggi, con una conoscenza più approfondita della pelle e dei cosmetici, non tutto quello che funzionava ieri ha lo stesso senso oggi.

La storica crema Nivea nella confezione blu nasce in un’epoca in cui la priorità non era tanto “curare” la pelle quanto difenderla. Freddo, vento, aria secca, condizioni ambientali più estreme rispetto a quelle odierne rendevano fondamentale creare una barriera protettiva.

Ed è esattamente questo il punto: la sua formula è pensata per formare una pellicola sulla pelle, grazie a una base ricca di oli e cere. Questo strato limita la perdita di acqua e protegge dagli agenti esterni, migliorando l’idratazione in modo indiretto.

Il parere del farmacista: dove non usarla

A chiarire i limiti di utilizzo è il farmacista Vicente Calduch, che invita a contestualizzare questo prodotto nella skincare moderna.

Soprattutto per chi ha pelle mista o grassa, applicarla sul volto può risultare controproducente. La sua consistenza molto ricca tende a occludere i pori e a creare quella sensazione di pelle lucida e pesante che molti conoscono bene.

C’è poi una questione climatica. In ambienti caldi e umidi, o durante i mesi estivi, il rischio è quello di accentuare la sudorazione e peggiorare la qualità della pelle. In questi contesti, prodotti più leggeri e specifici sono decisamente più indicati.

Uno degli equivoci più diffusi riguarda l’effetto anti-rughe. Nonostante venga spesso utilizzata anche per questo scopo, la realtà è più semplice: non è un prodotto anti-età.

Non contiene attivi specifici per stimolare collagene, migliorare l’elasticità o ridurre le rughe. La pelle può apparire più morbida perché meglio idratata, ma non c’è un’azione reale sui segni del tempo.

Detto questo, liquidarla come “superata” sarebbe un errore. La crema Nivea nel barattolo blu resta efficace in situazioni molto precise.

Sulle mani screpolate dal freddo, sulle zone particolarmente secche del corpo, sui gomiti o sui talloni, continua a fare quello per cui è stata progettata: creare una barriera protettiva e trattenere l’idratazione.

Può anche essere utilizzata come complemento ad altri trattamenti, ad esempio sopra un siero o una crema più attiva, per sigillare l’idratazione.

Una questione di uso consapevole

Il punto, alla fine, non è se la crema Nivea sia “buona” o “cattiva”. È capire quando e come usarla.

Il mercato cosmetico si è evoluto, le esigenze della pelle sono cambiate, e oggi esistono prodotti molto più mirati per ogni necessità. Continuare a usare la crema blu come soluzione universale significa ignorare questa evoluzione.

Eppure, proprio nella sua semplicità, conserva ancora un valore. Non come rimedio per tutto, ma come prodotto specifico, da usare nel momento giusto.