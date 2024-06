Una nuova crypto debutta sugli exchange: a giorni il listing di eTukTuk ($TUK)

Una delle prevendite di criptovalute più importanti del 2024, eTukTuk ($TUK), è ormai nelle fasi finali e potrebbe concludersi presto. La prevendita ha già raccolto oltre 3,4 milioni di dollari, segno della forte domanda e del crescente potenziale delle criptovalute green.

Il gioco play-to-earn di eTukTuk, ispirato a Crazy Taxi, così come il suo obiettivo a lungo termine di rendere popolari gli eTukTuk nei paesi in via di sviluppo come lo Sri Lanka, hanno attirato l’attenzione dei trader online.

Alcuni famosi esperti di trading su YouTube come Gain Trading Crypto hanno indicato eTukTuk come la prossima criptovaluta a fare 100x.

Guadagna premi giocando ai giochi P2E di eTukTuk

Il progetto eTukTuk identifica l’energia rinnovabile come la necessità del momento, con il cambiamento climatico e il riscaldamento globale che diventano ogni anno sempre più pessanti. Ad esempio, la ONG Christian Aid con sede nel Regno Unito ha riferito che le condizioni meteorologiche estreme – causate dal cambiamento climatico di origine antropica – stanno costando 41 miliardi di dollari a livello globale.

eTukTuk ha trovato una soluzione per combattere questo problema e aumentare la consapevolezza sul peggioramento della crisi.

Ha lanciato giochi play-to-earn, ora disponibili sia su dispositivi Android che iOS, ispirati al popolare gioco Crazy Taxi. I giocatori possono gareggiare con i loro eTukTuk attraverso le vivaci strade dello Sri Lanka, vincere e guadagnare criptovalute gratuite sotto forma di token $TUK.

I giocatori potranno continuare a sbloccare nuove città, potenziare i propri veicoli e guadagnare ricompense bonus, semplicemente continuando a partecipare alle gare. Inoltre, gli investitori possono mettere in staking loro partecipazioni in $TUK e guadagnare un reddito passivo, attualmente tradotto in un APY superiore all’80%.

Tuttavia, i suoi giochi “play-to-earn” sono solo una parte della soluzione eTukTuk.

Il progetto mira a creare un movimento per i veicoli elettrici nei paesi in via di sviluppo come lo Sri Lanka affrontando ostacoli comuni. Ad esempio, sta creando stazioni di ricarica in aree remote, garantendo che gli eTukTuk diventino altrettanto sostenibili quanto i tuk-tuk.

Allo stesso modo, eTukTuk sta cercando di lanciare i propri veicoli a emissioni zero (ZEV), un’alternativa più economica e sostenibile ai comuni tuk-tuk.

Previsione dei valori di eTukTuk da parte di esperti

Come accennato in precedenza, i trader sostengono eTukTuk come uno dei nuovi IEO di criptovalute più importanti da tenere d’occhio, grazie alla sua utilità e alle sue ottime prestazioni durante la prevendita.

In un video recente, il popolare trader Michael Wrubel, che ha oltre 300.000 iscritti, ha affermato di essere ottimista su eTukTuk.

Allo stesso modo, Cilinix Crypto ha considerato $TUK un eccellente investimento a lungo termine.

eTukTuk potrebbe anche essere una delle criptovalute che trarrà notevoli benefici da Elon Musk e dalle imminenti elezioni presidenziali americane.

Ad esempio, un recente rapporto ha evidenziato che Elon Musk potrebbe ricoprire un ruolo consultivo nell’amministrazione Trump. Nonostante le recenti tendenze conservatrici di Musk, rimane un accanito sostenitore delle energie rinnovabili, in particolare dei veicoli elettrici, considerando la sua proprietà di Tesla.

Essendo una delle migliori prevendite di criptovalute green, eTukTuk potrebbe assistere a un rimbalzo significativo in uno scenario del genere. $TUK potrebbe anche essere uno dei rari token che potrebbero trarre vantaggio da una vittoria di Biden, considerando la posizione pro-energia rinnovabile del democratico.

Gli acquirenti interessati che desiderano entrare in anticipo in eTukTuk non hanno tempo da perdere, considerando che la sua prevendita è ormai nelle fasi finali. Possono accedere al sito Web eTukTuk e utilizzare il widget per acquistare il token.