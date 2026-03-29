Utenti furiosi con Windows: c'è un problema insormontabile sull'11 | Anche i dipendenti Microsoft si lamentano

Tanti utenti ce l’hanno con Windows a causa di un problema che sembra insormontabile con il sistema operativo 11.

L’installazione di Windows 11 richiede oggi una connessione a Internet e la creazione di un account, una condizione che sta modificando in modo concreto il rapporto tra utente e sistema operativo e che sta generando critiche anche all’interno di Microsoft.

La direzione non è nuova, ma ora diventa più rigida. In passato esistevano soluzioni alternative per installare il sistema senza collegarsi alla rete o senza creare un account. Queste possibilità vengono progressivamente eliminate. Il risultato è che l’installazione non può più essere completata senza autenticazione online.

Un vincolo tecnico che incide sull’uso reale

Il punto non riguarda solo la fase iniziale. L’obbligo di account modifica l’impostazione stessa del dispositivo. Il computer non è più configurabile in modo completamente autonomo rispetto ai servizi esterni.

Per molti utenti questo non cambia l’utilizzo quotidiano, soprattutto se il sistema è già integrato con servizi cloud. Per altri, in particolare in contesti tecnici o professionali, introduce una limitazione concreta che prima non esisteva.

La possibilità di installare un sistema operativo senza connessione era considerata una condizione standard. Con Windows 11 questa condizione viene meno.

L’account è il punto di accesso a diversi servizi collegati all’ecosistema Microsoft. Strumenti come OneDrive, Microsoft 365 e BitLocker funzionano in modo integrato proprio grazie alla presenza di un’identità digitale associata al dispositivo.

Questo modello permette all’azienda di mantenere un collegamento continuo con l’utente, anche dopo l’installazione. Non si tratta solo di accesso ai servizi, ma di una struttura che tiene insieme dati, applicazioni e funzionalità.

Le critiche arrivano anche dall’interno

Le reazioni non si limitano agli utenti. Anche all’interno dell’azienda emergono posizioni critiche. Scott Hanselman ha espresso pubblicamente il proprio disaccordo, dichiarando di non condividere l’obbligo e di essere al lavoro su possibili alternative.

Questo elemento indica che la scelta non è priva di discussione nemmeno a livello interno. Non si tratta di una posizione isolata, ma di un tema che riguarda l’equilibrio tra controllo e flessibilità.

L’impatto si vede soprattutto in contesti specifici. Installazioni su dispositivi non connessi, ambienti aziendali isolati o utilizzi avanzati richiedono procedure più complesse o non risultano più possibili.

Per l’utente standard, che utilizza già un account e una connessione stabile, il cambiamento può passare inosservato. Per altri, invece, rappresenta una modifica concreta nelle modalità di gestione del sistema.

Microsoft ha recentemente indicato la volontà di rafforzare il ruolo di Windows all’interno della propria strategia, cercando di consolidare il rapporto con gli utenti. L’obbligo dell’account rientra in questa logica, ma resta da capire se verrà mantenuto senza modifiche.

Le critiche, sia interne che esterne, mostrano che il tema non è chiuso. Il punto resta il controllo sul dispositivo e il grado di autonomia dell’utente. È su questo aspetto che si concentra la discussione e da cui dipenderanno eventuali cambiamenti futuri.