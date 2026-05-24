Virtual OS Museum, il museo digitale che rende avviabili 75 anni di sistemi operativi

Lo sviluppatore e storico dell’informatica vintage Andrew Warkentin ha messo online il Virtual OS Museum, un grande archivio digitale che permette di avviare, sui computer di oggi, oltre 1.700 installazioni virtualizzate di sistemi operativi storici.

Un lavoro pensato per salvare software, interfacce e ambienti di lavoro che altrimenti resterebbero chiusi in vecchi manuali, emulatori complicati o macchine ormai quasi impossibili da trovare

L’archivio di Andrew Warkentin: vent’anni di lavoro e oltre 1.700 sistemi avviabili

Dietro il Virtual OS Museum non c’è una fondazione, né un grande museo universitario. C’è il lavoro di Andrew Warkentin, che, secondo la documentazione del progetto, ha passato più di vent’anni a raccogliere, configurare e conservare sistemi operativi del passato. Il risultato è un archivio con oltre 1.700 installazioni avviabili, distribuite su più di 250 piattaforme e legate a quasi 600 sistemi operativi diversi. Non è una semplice raccolta di immagini disco.

L’idea è far partire questi ambienti senza costringere l’utente a perdere ore tra driver, parametri degli emulatori e problemi di compatibilità. Una differenza importante, soprattutto per chi vuole studiare davvero come funzionavano quei sistemi. O anche solo rivedere, con un po’ di nostalgia, schermate e interfacce che hanno segnato un’epoca.

Dal Manchester Baby ad Android: il catalogo attraversa 75 anni di informatica

Il catalogo del museo digitale dei sistemi operativi copre un arco molto ampio: dal Manchester Baby del 1948 fino alle prime versioni di Android e iOS, passando per mainframe, workstation, home computer e dispositivi mobili. Nell’archivio compaiono nomi centrali nella storia dell’informatica, come CTSS, MVS e Multics, insieme agli Unix per workstation, tra cui SunOS, IRIX e NeXTSTEP.

C’è poi la parte più familiare a chi ha conosciuto i computer domestici degli anni Ottanta: Apple II, Commodore 8-bit, ZX Spectrum, Atari 8-bit, MSX e BBC Micro. Sul fronte desktop trovano posto diverse versioni di DOS, OS/2, BeOS, Windows 1.0, le prime beta di Longhorn, il Mac OS classico e Mac OS X fino alla versione 10.5 per PowerPC. Non manca il mobile, con PalmOS, EPOC/Symbian, Windows CE e Newton OS. Per i più curiosi ci sono anche ambienti di ricerca come ZetaLisp, Smalltalk e Oberon: nomi meno noti al grande pubblico, ma decisivi per capire molte idee poi entrate nell’informatica moderna.

Versione completa o Lite: come si accede ai sistemi operativi storici

Il Virtual OS Museum funziona attraverso una macchina virtuale Linux, così da poter essere usato anche su un laptop o su un desktop recente, senza bisogno di hardware d’epoca. La versione completa richiede circa 174 GB di spazio libero: tanti, ma comprensibili vista la quantità di sistemi inclusi. Chi non vuole scaricare tutto subito può scegliere la versione Lite da 21 GB, che recupera i file mancanti solo quando si decide di avviare uno specifico sistema operativo. Una formula pratica, quasi un archivio su richiesta.

Warkentin, nella presentazione del progetto, indica un obiettivo preciso: preservare la memoria storica del software e renderla accessibile a studenti, appassionati, ricercatori e semplici curiosi. In un settore in cui l’obsolescenza cancella in fretta strumenti, interfacce e abitudini, avere un posto dove quei sistemi possono ancora essere accesi cambia il modo di raccontare la storia del computer. Non solo guardarla. Usarla.