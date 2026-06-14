Visiti questa pagina web e il pc viene compromesso: così gli hacker mettono in ginocchio Chrome

Un difetto di sicurezza che conferma quanto la navigazione online possa diventare pericolosa anche senza scaricare file o installare programmi.

Il problema riguarda una falla già sfruttata in attacchi reali prima della pubblicazione della patch, segnale che i cybercriminali erano riusciti ad anticipare le contromisure ufficiali. Google ha rilasciato una versione aggiornata del browser per correggere numerosi bug di sicurezza, tra cui una vulnerabilità critica nel motore JavaScript V8, componente fondamentale per l’esecuzione delle applicazioni web moderne.

Un attacco che parte da una semplice pagina web

Il punto più delicato di questa falla è il vettore d’ingresso. Non serve alcuna interazione complessa: è sufficiente visitare un sito web appositamente costruito per attivare il codice malevolo. In questo scenario, il browser diventa il primo bersaglio e la porta d’ingresso per un attacco informatico.

La vulnerabilità consente errori di gestione della memoria all’interno del motore V8, che possono portare alla lettura o modifica di dati sensibili e, nei casi peggiori, all’esecuzione di codice arbitrario. In pratica, una pagina apparentemente innocua può innescare una catena di eventi in grado di compromettere il sistema.

Perché V8 è così esposto agli attacchi

Il motore JavaScript di Chrome è uno dei componenti più complessi del browser. V8 gestisce l’esecuzione di codice web e WebAssembly con tecniche avanzate come la compilazione just-in-time, necessarie per garantire prestazioni elevate ma anche responsabili di un aumento della superficie d’attacco.

Quando si verificano errori di gestione della memoria, un aggressore può tentare di manipolare i dati interni del browser, aggirare le protezioni di sicurezza e sfruttare la sandbox come punto di partenza per ulteriori exploit.

Il rischio non riguarda esclusivamente Google Chrome. Poiché molti browser si basano sul progetto Chromium, anche soluzioni come Edge, Brave, Opera e Vivaldi devono recepire le stesse correzioni di sicurezza. Inoltre, applicazioni desktop basate su framework come Electron possono essere indirettamente esposte.

Questo amplifica l’impatto della vulnerabilità, trasformando un singolo bug in un problema potenzialmente diffuso su milioni di dispositivi.

L’importanza degli aggiornamenti immediati

La mitigazione principale resta una sola: aggiornare il browser senza ritardi. Anche quando la patch viene scaricata automaticamente, la protezione non è attiva finché il programma non viene riavviato. Sessioni aperte per giorni o settimane possono quindi mantenere il sistema vulnerabile.

Il caso della falla in V8 si inserisce in una serie di vulnerabilità zero-day già corrette nel corso dell’anno. I browser sono oggi il centro della vita digitale: contengono credenziali, cookie, documenti e accessi ai servizi cloud.

Proprio per questo rappresentano uno degli obiettivi più redditizi per gruppi criminali e attori sponsorizzati da Stati. La scoperta continua di nuove falle non indica solo debolezza, ma anche un livello sempre più alto di analisi da parte della comunità di sicurezza, impegnata a individuare i problemi prima che vengano sfruttati su larga scala.