Vitruvian-1: l'IA italiana sfida i giganti con 14 miliardi di parametri

“Un modello linguistico italiano che sfida i giganti.” La startup italiana ASC27, fondata nel 2020 da Nicola Grandis, ha catturato l’attenzione del panorama tecnologico grazie a Vitruvian-1, un modello linguistico di grandi dimensioni con soli 14 miliardi di parametri. Concepito per competere con i colossi internazionali, questo progetto dimostra che l’innovazione può prosperare anche in ambito nazionale.

Vitruvian-1, ispirato all’uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, si distingue per il suo focus esclusivo sulla lingua italiana. Il modello è stato addestrato su dataset specificamente curati per l’italiano, garantendo una comprensione profonda e contestualizzata della lingua. Secondo l’ENIA (Ente Nazionale per l’Intelligenza Artificiale), il modello sfrutta un’architettura Transformer di ultima generazione, ottimizzata per ridurre il consumo energetico attraverso tecniche di quantizzazione e pruning.

Un risultato notevole è stato raggiunto nel prestigioso benchmark MATH-500, dove Vitruvian-1 ha ottenuto un punteggio di 94, posizionandosi vicino a modelli come o1 di OpenAI (96,4) e o1-mini (92,4). Questi risultati sono stati ottenuti durante la quinta fase di addestramento, in cui il modello ha ampliato le sue competenze in settori come medicina, legge e tecniche militari. Per testare ulteriormente le sue capacità, ASC27 ha avviato una campagna di reclutamento per alpha-tester tramite un modulo di iscrizione online.

La startup non è nuova all’innovazione nel campo dell’intelligenza artificiale. Tra i suoi progetti precedenti spiccano Enki, una piattaforma integrata per la creazione di contenuti formativi, e ReAvat, un generatore di avatar digitali che ha avuto applicazioni creative, come la simulazione di Beppe Grillo che parlava fluentemente cinese nel 2023.

Nonostante i risultati promettenti, la model card di Vitruvian-1 non è ancora stata resa pubblica, lasciando alcuni dettagli tecnici inesplorati. Tuttavia, ASC27 ha mostrato trasparenza condividendo esempi di prompt e risposte, evidenziando le capacità di reasoning del modello. Tra questi, spicca una risposta dettagliata e articolata su un tema complesso come la piazza Tienanmen, che mette in luce il potenziale del modello per applicazioni future.

Con un punteggio competitivo nei benchmark e un’architettura ottimizzata per l’italiano, Vitruvian-1 rappresenta un passo avanti significativo per l’Italia nel panorama globale dell’intelligenza artificiale, candidandosi a diventare un punto di riferimento per la ricerca e lo sviluppo nel settore.