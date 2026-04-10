WhatsApp cambia le chat: gli aggiornamenti di stato arrivano in alto con un nuovo gesto

WhatsApp si prepara a modificare una delle aree più usate dell’app, portando gli aggiornamenti di stato dentro la schermata chat con una soluzione pensata per renderli più visibili senza occupare spazio fisso.

La novità riguarda un punto molto preciso dell’esperienza d’uso di WhatsApp: la schermata delle conversazioni, quella che viene aperta più spesso nell’arco della giornata. Finora gli Stati hanno vissuto in una sezione separata, facilmente raggiungibile ma non sempre centrale nelle abitudini di tutti. Con questo cambiamento, invece, l’app prova a portarli più vicino alle chat, riducendo la distanza tra messaggistica e contenuti temporanei.

Non si tratta, almeno per ora, di una funzione disponibile per tutti. Le tracce della novità sono emerse nella beta 2.26.11.2 per Android, dove è stata individuata una barra dedicata agli aggiornamenti di stato collocata sopra i messaggi recenti. La particolarità è che questa sezione non resterebbe sempre in vista, ma comparirebbe con uno swipe verso il basso effettuato dalla parte alta della lista chat.

Come cambia la schermata principale di WhatsApp

L’idea è semplice, ma piuttosto significativa. WhatsApp non sposta gli Stati in modo aggressivo né li trasforma in un elemento costante dell’interfaccia. Sceglie invece una formula più morbida: la nuova barra compare solo quando serve, lasciando la schermata pulita nel normale utilizzo. In pratica, la funzione diventa più accessibile senza rubare spazio in modo permanente alle conversazioni.

È una mossa che ricorda da vicino la logica delle storie già viste su altre piattaforme, ma adattata a un’app che finora ha sempre cercato di mantenere una struttura più essenziale. Anche per questo il cambiamento va letto meno come ritocco grafico e più come un tentativo di far emergere meglio gli aggiornamenti temporanei, che su WhatsApp sono presenti da tempo ma spesso restano in secondo piano rispetto ai messaggi tradizionali.

Perché Meta vuole spingere di più gli Stati

Il senso di questa scelta sta proprio nel ruolo degli aggiornamenti di stato. Meta sembra volerli rendere più immediati, più vicini al flusso quotidiano dell’app e più coerenti con un uso rapido, quasi istintivo. Secondo quanto riportato nel pezzo, il sistema darebbe priorità ai contenuti dei contatti con cui si interagisce più spesso, cercando quindi di mostrare per primi gli aggiornamenti ritenuti più rilevanti. Accanto a questo, verrebbe integrato anche il pulsante per pubblicare rapidamente Il mio stato senza cambiare sezione.

In altre parole, WhatsApp prova a trattenere di più l’utente dentro la schermata principale, evitando passaggi aggiuntivi. È una direzione che avvicina ulteriormente la piattaforma alle dinamiche dei social, pur restando dentro un ambiente che continua a ruotare soprattutto attorno alle chat private.

Una novità piccola solo in apparenza

A prima vista può sembrare un cambiamento secondario, ma non lo è del tutto. Quando un’app usata ogni giorno modifica la gerarchia della sua interfaccia, cambia anche il modo in cui alcune funzioni vengono percepite. Mettere gli Stati più in alto significa dire agli utenti che quei contenuti contano di più rispetto al passato, e che fanno parte della stessa esperienza quotidiana delle chat, non di un’area separata da aprire solo ogni tanto.

Per ora non c’è una data di rilascio pubblico e non è detto che la funzione arrivi presto nella forma vista in beta. Resta però un segnale chiaro: WhatsApp continua a ritoccare il proprio equilibrio interno e lo fa intervenendo proprio nello spazio che milioni di persone aprono ogni giorno per leggere, rispondere e restare in contatto.