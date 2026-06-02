WhatsApp, come scollegarsi dal proprio profilo senza perdere tutte le chat: la funzione per la disconnessione sicura

Alcuni utenti WhatsApp lo chiedono da anni: poter uscire dall’account senza dover disinstallare l’app e perdere tutte le chat. Scollegarsi significava cancellare tutto e reinstallare l’app, con la necessità di rifare l’accesso e la configurazione iniziale.
Alcuni utenti WhatsApp lo chiedono da anni: poter uscire dall’account senza dover disinstallare l’app e perdere tutte le chat. Scollegarsi significava cancellare tutto e reinstallare l’app, con la necessità di rifare l’accesso e la configurazione iniziale.
Silvia Dalia
Pubblicato il 2 giu 2026
WhatsApp, come scollegarsi dal proprio profilo senza perdere tutte le chat: la funzione per la disconnessione sicura

Ma le cose stanno cambiando: la beta Android 2.26.21.9 introduce finalmente un’opzione di logout sicuro, senza cancellare i dati. Il nuovo sistema permette di disconnettersi dal profilo restando sul dispositivo: chat, media e impostazioni rimangono salvate. Così, chi decide di prendersi una pausa può tornare in qualsiasi momento senza rifare tutta la procedura.

Logout senza perdere le chat

La disconnessione è guidata da schermate di conferma, con avvisi che aiutano a evitare uscite accidentali. Un vantaggio evidente per chi gestisce più profili o semplicemente vuole staccare senza perdere la cronologia delle conversazioni.

WhatsApp, come funziona il tasto logout – Webnews.it

Un dettaglio interessante riguarda il supporto multi-account, ancora poco conosciuto. WhatsApp permette di usare due profili sullo stesso telefono, una soluzione utile per separare lavoro e vita privata senza dover fare login e logout continui.

Sicurezza e gestione quotidiana

La nuova funzione non è pensata solo per staccare temporaneamente: chi desidera proteggere le chat da occhi indiscreti può attivare blocchi tramite impronta digitale, riconoscimento facciale o PIN. WhatsApp suggerisce questa strada come alternativa al logout, garantendo privacy senza interrompere la connessione.

Parallelamente, l’app continua a dare consigli pratici per l’uso quotidiano. Scegliere quali notifiche silenziare, liberare spazio eliminando file pesanti o gestire meglio la memoria può ridurre la necessità di disinstallare l’app. Anche con il logout sicuro, WhatsApp ricorda comunque di effettuare backup regolari per tutelare le conversazioni.

Al momento la funzione è disponibile solo per alcuni beta tester Android, ma nelle prossime settimane il rollout interesserà un numero crescente di utenti. Per chi cerca una pausa senza perdere nulla, il logout sicuro rappresenta una piccola rivoluzione nella gestione delle proprie chat: più controllo, meno rischi e la possibilità di tornare online senza stress.

L’introduzione di questa opzione segna un cambiamento concreto: finalmente è possibile scollegarsi dal profilo senza compromessi, mantenendo tutte le conversazioni e i contenuti sullo smartphone. La gestione di più account, la protezione dei dati personali e la libertà di staccare diventano così più semplici e immediate, portando WhatsApp un passo avanti nella cura dell’esperienza utente.

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