WhatsApp, come scollegarsi dal proprio profilo senza perdere tutte le chat: la funzione per la disconnessione sicura

Alcuni utenti WhatsApp lo chiedono da anni: poter uscire dall’account senza dover disinstallare l’app e perdere tutte le chat. Scollegarsi significava cancellare tutto e reinstallare l’app, con la necessità di rifare l’accesso e la configurazione iniziale.

Alcuni utenti WhatsApp lo chiedono da anni: poter uscire dall’account senza dover disinstallare l’app e perdere tutte le chat. Scollegarsi significava cancellare tutto e reinstallare l’app, con la necessità di rifare l’accesso e la configurazione iniziale.