WhatsApp, è tornata la terribile truffa del dentista: come riconoscerla subito per non farsi fregare

Una delle truffe più diffuse in Italia è la truffa del dentista, che ha preso piede soprattutto tramite WhatsApp. Ecco come riconoscerla subito per non cadere nella trappola.

La truffa del dentista si presenta con un messaggio che sembra provenire da un contatto conosciuto, come un amico o un familiare. Il testo tipico è il seguente: “Ciao, potresti prestarmi 1.010 euro? Devo pagare urgentemente il dentista e ho problemi con la carta. Te li restituisco stasera.” Questo messaggio arriva proprio dai contatti presenti in rubrica, un aspetto che rende difficile sospettare la frode. In molti casi, i criminali sfruttano l’account WhatsApp delle vittime precedentemente compromesso per inviare messaggi fraudolenti a familiari e amici.

Nel caso in cui il messaggio venga ricevuto da un contatto che non ha mai mostrato segni di truffa, l’urgenza del pagamento può sembrare una richiesta legittima. Talvolta, i truffatori utilizzano anche i nomi di studi odontoiatrici conosciuti, come DentalPro, chiedendo di inviare il pagamento per presunti preventivi di cure dentali.

In alcuni casi, addirittura, si presenta un link per effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, come se fosse una transazione legittima. Tuttavia, una volta che il pagamento viene effettuato, i criminali spariscono e la vittima non riceve nulla in cambio.

Come riconoscere la truffa del dentista su WhatsApp

La truffa del dentista si riconosce facilmente seguendo alcune regole di prudenza. Innanzitutto, un segnale di allarme è l’urgenza del pagamento. Anche se il messaggio arriva da un contatto affidabile, un’improvvisa richiesta di denaro, soprattutto se non concordata in precedenza, deve sempre destare sospetti.

Un altro indicatore importante è il link che accompagna la richiesta. Se non riconosci il sito o se il link non sembra portare a una piattaforma ufficiale, non cliccarci sopra. Inoltre, se il messaggio riguarda un pagamento, contatta direttamente la persona che ti ha scritto, ma non tramite WhatsApp: prova a chiamarla o mandarle un altro messaggio fuori dalla piattaforma per verificare che sia lei a fare la richiesta.

Se sospetti che il tuo account WhatsApp sia stato compromesso, la prima cosa da fare è verificare tutte le sessioni attive, inclusi i dispositivi collegati tramite WhatsApp Web. Se trovi qualcosa di sospetto, disconnetti immediatamente tutte le sessioni attive. Inoltre, controlla attentamente le conversazioni archiviate, poiché potresti trovare messaggi inviati a tua insaputa.

Per proteggere ulteriormente il tuo account, è consigliabile attivare l’autenticazione a due fattori. In questo modo, anche se qualcun altro riesce a ottenere la tua password, non potrà accedere al tuo account senza il codice di verifica inviato al tuo numero di telefono.

Come evitare le truffe su WhatsApp

La vigilanza è la chiave per evitare le truffe su WhatsApp. Quando ricevi richieste di denaro, anche da un contatto fidato, non agire mai d’impulso. Verifica sempre con la persona che ti ha scritto, possibilmente usando un canale di comunicazione diverso da WhatsApp. Inoltre, evitare di cliccare su link sospetti e assicurarsi di avere sempre la protezione attiva tramite l’autenticazione a due fattori sono pratiche essenziali per ridurre il rischio di cadere vittima di truffe.