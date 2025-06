WhatsApp introduce temi personalizzati per una chat su misura

La popolare app di messaggistica WhatsApp introduce una funzionalità innovativa che promette di rivoluzionare l’esperienza utente, consentendo una completa personalizzazione delle conversazioni. Grazie ai nuovi temi personalizzati, ogni chat può essere resa unica e adattata ai gusti dell’utente, aprendo un mondo di possibilità creative e visive.

Attualmente in fase di test limitato, questa funzione è già disponibile per un gruppo selezionato di utenti beta, sia su Android (versione 2.24.21.34) che su iOS (versione 24.20.71). Con un semplice accesso alle impostazioni, gli utenti possono esplorare un vasto catalogo di opzioni estetiche e configurare un design distintivo per ogni conversazione.

Un nuovo livello di personalizzazione

WhatsApp offre una gamma di strumenti per migliorare l’aspetto delle chat, rendendole più personali e coinvolgenti. Tra le principali novità troviamo:

22 temi distinti , ognuno disponibile in 20 varianti cromatiche, per un totale di oltre 400 combinazioni possibili.

, ognuno disponibile in 20 varianti cromatiche, per un totale di oltre 400 combinazioni possibili. Personalizzazione chat avanzata, con la possibilità di modificare le bolle di messaggio utilizzando palette di colori diversificate.

avanzata, con la possibilità di modificare le bolle di messaggio utilizzando palette di colori diversificate. Un set di 30 nuovi sfondi WhatsApp per arricchire ulteriormente l’interfaccia visiva.

per arricchire ulteriormente l’interfaccia visiva. La flessibilità di applicare un tema generale a tutte le conversazioni o personalizzare singolarmente ogni chat.

Una delle caratteristiche più interessanti di questa funzione è che le personalizzazioni rimangono visibili solo all’utente che le configura, garantendo così un’esperienza privata e rispettosa delle preferenze personali di ogni interlocutore.

Come attivare le nuove opzioni

Per coloro che fanno parte del programma beta, l’attivazione dei colori chat e dei temi è semplice e intuitiva. È sufficiente accedere alle impostazioni di WhatsApp, selezionare “Chat” e poi “Tema chat predefinito” per impostare un tema generale. Per personalizzare una conversazione specifica, basta navigare nelle impostazioni della chat desiderata e scegliere le opzioni preferite.

Questa evoluzione rappresenta un passo importante per WhatsApp nel mantenere la propria competitività nel mercato delle app di messaggistica. La crescente domanda di personalizzazione e di esperienze più coinvolgenti trova finalmente una risposta concreta, offrendo agli utenti strumenti potenti per esprimere la propria creatività e rendere le conversazioni più piacevoli e personalizzate.

Conclusioni

Con questa nuova funzione, WhatsApp si posiziona come un leader innovativo nel settore, rispondendo alle richieste degli utenti che desiderano un’esperienza più dinamica e personale. La combinazione di temi personalizzati, sfondi WhatsApp e colori chat rappresenta una rivoluzione nell’interfaccia delle app di messaggistica, offrendo una piattaforma versatile e personalizzabile per milioni di utenti in tutto il mondo.