WhatsApp, ma avevamo davvero bisogno del multi account? Ecco a cosa serve veramente

WhatsApp ha finalmente introdotto la funzionalità tanto attesa del multi account, permettendo agli utenti di gestire due numeri contemporaneamente sullo stesso dispositivo.

Fino a poco tempo fa, chi aveva la necessità di utilizzare due numeri su WhatsApp doveva ricorrere a soluzioni non ufficiali, come app di terze parti o dispositivi separati. Ora, con l’opzione nativa, l’esperienza diventa molto più semplice e accessibile, ma ci si potrebbe chiedere: ne avevamo davvero bisogno?

La possibilità di gestire due account WhatsApp sullo stesso telefono può sembrare un’aggiunta utile, ma la domanda sorge spontanea: davvero tutti gli utenti hanno bisogno di questa opzione? In effetti, il multi account risponde a una necessità concreta per molte persone, soprattutto quelle che separano la vita professionale da quella personale. Immagina di dover gestire un account personale e uno aziendale. Prima dell’introduzione di questa funzionalità, chi voleva tenere separati questi due aspetti doveva usare due dispositivi, oppure app di terze parti che non sempre garantivano la stessa stabilità e sicurezza.

Come funziona il multi account su WhatsApp

Con l’aggiornamento, l’app di messaggistica diventa più flessibile, consentendo agli utenti di passare facilmente da un profilo all’altro senza interruzioni. Un cambiamento che potrebbe semplificare notevolmente la gestione dei messaggi e dei contatti, migliorando l’esperienza d’uso di chi, per esempio, lavora da remoto o gestisce un’attività online.

La procedura per attivare due account è estremamente semplice e simile su iPhone e Android. Gli utenti devono accedere alle Impostazioni di WhatsApp, cliccare sul segno “+” accanto al proprio profilo e selezionare l’opzione per aggiungere un secondo account. Dopo aver inserito il numero del secondo account e aver ricevuto un codice di verifica, si potrà iniziare a utilizzare WhatsApp con due numeri distinti. Il passaggio da un account all’altro è intuitivo: basta fare tap sul segno “+” o tenere premuto sulla foto del profilo.

I vantaggi del multi account

L’arrivo del multi account su WhatsApp non è solo una comodità, ma rappresenta una vera e propria rivoluzione per chi ha due numeri di telefono. Ecco alcuni dei principali vantaggi:

Separazione delle chat e dei media: Ogni numero avrà il proprio spazio, consentendo di tenere separati i contatti di lavoro da quelli personali. Questo elimina il rischio di mescolare conversazioni importanti con quelle private, riducendo il rischio di errori. Gestione delle notifiche: Per evitare interruzioni durante il tempo libero, è possibile silenziare il secondo account senza dover disattivare il telefono. Questo dà all’utente maggiore controllo sulle notifiche e sul proprio tempo. Ottimizzazione delle risorse: Prima, per usare due account WhatsApp, molti si affidavano a app duplicate o soluzioni non ufficiali che consumavano risorse, come memoria e batteria. Ora, WhatsApp ha ottimizzato la gestione dei processi in background, garantendo una performance migliore senza compromettere l’efficienza del dispositivo.

Nonostante i numerosi vantaggi, la funzionalità di multi account potrebbe non essere essenziale per tutti gli utenti. Molti, infatti, usano WhatsApp solo per scopi personali o non sentono la necessità di separare completamente i propri numeri. Per queste persone, l’introduzione di due account su un singolo dispositivo potrebbe sembrare superflua, se non addirittura complicare l’esperienza.

Per chi gestisce un business, ha una vita sociale attiva o semplicemente preferisce tenere separati i contatti professionali da quelli personali, la funzione di multi account rappresenta un vero e proprio salto di qualità nell’utilizzo quotidiano dell’app.