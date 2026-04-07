WhatsApp, meglio di una segretaria: come l’aggiornamento ti gestisce le chat mantenendole private

Con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp, Meta ha introdotto una novità che cambierà il modo in cui interagiamo con le chat; uno strumento di intelligenza artificiale che offre una vera e propria gestione dei messaggi, meglio di un servizio di segreteria.

Questo tool, che sfrutta l’intelligenza artificiale di Meta AI, non solo aiuta a riscrivere i messaggi, ma può anche suggerire risposte più adatte al contesto, il tutto mantenendo la privacy degli utenti.

Per chi non conoscesse Writing Help, si tratta di uno strumento introdotto ad agosto 2026, che ha l’obiettivo di assistere gli utenti nel migliorare la qualità dei loro messaggi su WhatsApp. Grazie all’intelligenza artificiale, il tool è in grado di riscrivere le frasi per migliorarne la chiarezza, modificare il tono (rendendolo formale, colloquiale o ironico) e correggere automaticamente gli errori grammaticali e ortografici.

Il funzionamento è semplice: basta toccare la barra di testo e selezionare l’icona delle emoji, quindi premere sull’icona a forma di matita luminosa per attivare l’AI. A questo punto, l’utente può visualizzare il testo suggerito, decidere se inviarlo così com’è oppure modificarlo prima di inviarlo al destinatario. Una caratteristica interessante è che il destinatario non saprà mai che il messaggio è stato modificato dall’intelligenza artificiale, rendendo tutto molto naturale.

Le novità di Writing Help: la bozza su WhatsApp

La grande novità introdotta recentemente riguarda la possibilità di creare una bozza di risposta consigliata. Writing Help ora è in grado di suggerire una risposta più adeguata basata sul contesto della conversazione, permettendo agli utenti di inviare il messaggio più giusto senza dover pensarci troppo. Si tratta di un vero e proprio assistente virtuale che aiuta a migliorare l’efficacia delle risposte.

Questo strumento rende WhatsApp ancora più simile a una segretaria digitale, ma con il vantaggio che le conversazioni restano completamente private. Meta ha infatti introdotto il nuovo protocollo di sicurezza Private Processing, che garantisce la privacy dell’utente, impedendo che qualsiasi informazione relativa alle conversazioni venga associata all’identità dell’utente. Inoltre, i messaggi elaborati non vengono mai memorizzati sui server di Meta, assicurando una protezione totale dei dati personali.

Disponibilità della novità

WhatsApp ha annunciato che la nuova funzionalità di Writing Help verrà distribuita in modo progressivo a livello globale, senza dover aspettare mesi come accaduto per il lancio precedente. Le nuove funzioni, inclusa la possibilità di creare risposte consigliate, sono già disponibili per tutti gli utenti e lo saranno a breve in tutti i mercati, compreso l’Europa e l’Italia.

Con l’introduzione di Writing Help, WhatsApp diventa non solo una piattaforma di messaggistica istantanea, ma anche un assistente digitale che semplifica e ottimizza il nostro modo di comunicare, senza sacrificare la privacy e la sicurezza dei dati. Se stai cercando di inviare un messaggio perfetto senza perdere tempo, ora hai a disposizione uno strumento che ti gestisce le chat in modo facile, rapido e sicuro.