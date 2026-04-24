WhatsApp, siete disposti a pagare questa cifra per le nuove funzioni? Quando arriva l’abbonamento plus per tutti

WhatsApp è uno degli strumenti di comunicazione più usati al mondo, e non sorprende che Meta, la società madre, stia testando una versione Premium dell’app: WhatsApp Plus.

Sebbene il servizio sia ancora in fase di test e non abbia una data ufficiale di lancio globale, le funzionalità aggiuntive promesse fanno alzare le aspettative di milioni di utenti. WhatsApp Plus potrebbe portare alcune modifiche estetiche e personalizzazioni mai viste prima nell’app di messaggistica più popolare in occidente. Ma quanto sarà disposto a pagare il pubblico per queste nuove funzionalità?

Cos’è WhatsApp Plus e cosa cambia

WhatsApp Plus è un servizio in abbonamento che promette di arricchire l’esperienza dell’utente con funzionalità aggiuntive. Tuttavia, non si tratta di una rivoluzione completa dell’app, ma di una serie di novità estetiche e cosmetiche che permetteranno di personalizzare l’interfaccia e migliorare l’aspetto visivo dell’app senza alterarne le funzioni di base.

Tra le principali novità di WhatsApp Plus ci sono temi grafici personalizzati, icone alternative per l’app, nuove suonerie e pacchetti di sticker esclusivi. Gli utenti potranno scegliere il loro stile preferito direttamente dalle impostazioni, modificando l’aspetto degli sfondi, delle icone e dei vari adesivi. Inoltre, un’altra funzionalità interessante che sta suscitando l’interesse di chi sta testando il servizio è la possibilità di fissare fino a 20 chat importanti, un’opzione che potrebbe rivelarsi molto utile per chi gestisce molte conversazioni contemporaneamente.

Quando arriverà WhatsApp Plus e quanto costerà

Anche se non esiste ancora una data ufficiale per il lancio del servizio a livello globale, le prime prove sul territorio europeo indicano che il costo di WhatsApp Plus potrebbe essere di 2,49 euro al mese, un prezzo relativamente contenuto rispetto ad altri abbonamenti per funzionalità simili offerte da altre piattaforme social.

Questa cifra non è esorbitante, soprattutto se si considera che l’abbonamento potrebbe anche eliminare le pubblicità, una delle richieste più sentite dagli utenti. L’eliminazione degli annunci pubblicitari, soprattutto all’interno dei gruppi e canali, è da tempo uno dei desideri di chi utilizza WhatsApp quotidianamente. Un altro punto da considerare è che l’introduzione di WhatsApp Plus non dovrebbe influire sull’esperienza di chi sceglie di restare con la versione gratuita dell’app, un aspetto che potrebbe rendere più accettabile l’idea dell’abbonamento.

La domanda che sorge spontanea è se valga la pena abbonarsi a WhatsApp Plus. Se le uniche novità in termini di funzionalità saranno quelle estetiche, non tutti potrebbero trovarle sufficienti per giustificare un pagamento mensile. Tuttavia, per coloro che amano personalizzare la propria esperienza digitale, il costo potrebbe risultare accettabile. Inoltre, la possibilità di eliminare la pubblicità potrebbe essere il fattore decisivo per molti.

Il futuro di WhatsApp Plus dipenderà anche dalla risposta degli utenti: se la domanda sarà alta, è probabile che Meta espanda il servizio a più utenti e offra ulteriori funzionalità premium. Per il momento, però, rimane da vedere quando questa opzione sarà disponibile in modo stabile per tutti.