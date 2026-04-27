WhatsApp trascrive i vocali in italiano: dove si attiva la funzione che molti non trovano

La trascrizione dei messaggi vocali su WhatsApp può rendere molto più semplice leggere un audio quando non è possibile ascoltarlo, ma l’opzione resta nascosta in un menu che molti utenti non controllano mai.

La funzione permette di trasformare i vocali ricevuti in testo, così da capire il contenuto di un messaggio anche in ufficio, sui mezzi pubblici, in classe o in qualunque situazione in cui alzare il volume non è comodo.

Il supporto alla lingua italiana è già previsto, ma non sempre la novità appare subito in modo evidente. In molti casi, infatti, il primo passaggio da fare è aggiornare WhatsApp all’ultima versione disponibile su App Store o Play Store. Senza l’app aggiornata, la voce dedicata potrebbe non comparire nelle impostazioni.

Come attivare la trascrizione dei vocali su WhatsApp

Il percorso è abbastanza semplice, anche se non immediato. Su Android bisogna aprire WhatsApp, entrare nelle Impostazioni, scegliere la sezione Chat e cercare la voce dedicata alla trascrizione dei messaggi vocali. Una volta aperto il menu, basta attivare l’interruttore e selezionare la lingua italiana.

Su iPhone la procedura è molto simile: si entra nelle Impostazioni di WhatsApp, poi in Chat e infine nella sezione relativa alla trascrizione dei messaggi vocali. Il nome esatto della voce può cambiare leggermente in base alla versione installata, ma la posizione resta sostanzialmente la stessa.

Dopo l’attivazione, non serve ripetere la procedura ogni volta. La funzione lavora in modo automatico sui messaggi vocali ricevuti e mostra il testo sotto l’audio, con una grafica discreta che non cambia troppo l’aspetto della chat. La trascrizione può richiedere qualche secondo, soprattutto se il vocale è lungo.

Dove compare il testo e cosa fare con i vecchi vocali

Una volta configurata, la trascrizione appare sotto il vocale ricevuto senza dover premere pulsanti aggiuntivi. Questo rende la funzione utile soprattutto per chi riceve molti audio durante la giornata e vuole capire rapidamente se un messaggio è urgente o può essere ascoltato con calma più tardi.

Per i messaggi ricevuti prima dell’attivazione, invece, può essere necessario intervenire manualmente. In questi casi bisogna tenere premuto sul singolo audio e scegliere l’opzione Trascrivi, quando disponibile. La funzione non recupera automaticamente tutta la cronologia, ma lavora sui messaggi compatibili con la versione dell’app installata.

I limiti da conoscere prima di usarla

La trascrizione è comoda, ma non è perfetta. La qualità dipende molto dal modo in cui viene registrato il messaggio: una voce chiara, un parlato non troppo veloce e poco rumore di fondo aiutano WhatsApp a produrre un testo più affidabile. Con audio disturbati, accenti marcati o frasi pronunciate rapidamente, gli errori possono aumentare.

C’è anche un limite sulla gestione delle lingue. La lingua scelta vale in modo generale per i vocali ricevuti e non può essere cambiata per ogni singolo messaggio. Chi usa spesso italiano, inglese o altri idiomi nella stessa chat potrebbe quindi trovare la funzione meno precisa in alcune conversazioni.

Resta comunque una delle novità più pratiche per l’uso quotidiano di WhatsApp, perché riduce la dipendenza dall’ascolto dei vocali e aiuta a gestire meglio le chat quando non si ha tempo o possibilità di sentire l’audio. Non sostituisce sempre l’ascolto, ma può bastare per capire subito il senso di un messaggio.