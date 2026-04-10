Windows 11 corre ai ripari: i problemi che Microsoft vuole sistemare subito

Windows 11 si prepara a correggere alcuni dei suoi difetti più evidenti, e sullo sfondo c’è una pressione nuova che arriva proprio dove Microsoft si è sempre sentita più forte: i portatili accessibili.

La lettura più interessante non è quella da tifo tra Apple e Microsoft, ma quella molto più concreta che riguarda l’esperienza quotidiana di chi usa un PC Windows. Secondo quanto riportato nelle ultime ore, l’arrivo del presunto MacBook Neo da 699 euro avrebbe dato più urgenza a una serie di interventi su Windows 11 che toccano problemi noti da tempo: consumo di memoria elevato, ricerca poco convincente, Start non sempre immediato, File Explorer altalenante, aggiornamenti invasivi e un’interfaccia spesso troppo piena di elementi secondari.

Cosa Microsoft vuole sistemare davvero

Il punto più importante riguarda la memoria. Windows 11 viene spesso percepito come pesante soprattutto sui portatili economici, quelli che montano configurazioni base e devono reggere più attività senza rallentare. L’idea di Microsoft è abbassare l’impronta di memoria del sistema, così da liberare risorse per le applicazioni e rendere il multitasking più fluido anche su macchine meno spinte.

Accanto a questo c’è il lavoro sulla reattività generale. La promessa è rendere più rapido il menu Start, alleggerire alcuni passaggi dell’interfaccia spostando più elementi verso WinUI 3 e rendere il sistema più coerente nelle risposte. Tradotto in termini semplici, significa meno sensazione di lentezza nei punti che si toccano decine di volte al giorno, non soltanto benchmark migliori o annunci da presentazione.

File Explorer, ricerca e aggiornamenti: è qui che si gioca la partita

Uno dei fronti più delicati resta File Explorer, perché è uno degli strumenti più usati e anche uno dei più criticati in Windows 11. Microsoft parla di apertura più rapida, meno flicker visivo, navigazione più fluida e operazioni sui file più affidabili. Anche la ricerca dovrebbe diventare più chiara, più coerente tra taskbar, Start, Esplora file e Impostazioni, e soprattutto più facile da interpretare tra risultati locali e risultati web.

Un altro tassello molto atteso è quello degli aggiornamenti. L’obiettivo dichiarato è dare più controllo agli utenti: pause più lunghe, meno riavvii forzati, comportamento più prevedibile e la possibilità di gestire meglio il momento in cui il sistema si aggiorna. È un passaggio piccolo solo in apparenza, perché per molti utenti Windows il rapporto con gli update resta uno dei punti più frustranti dell’esperienza quotidiana.

Meno rumore, meno distrazioni, più flessibilità

Microsoft vuole intervenire anche sul lato più “fastidioso” del sistema. Significa meno notifiche superflue, widget meno invasivi, feed più discreti e una presenza più misurata di elementi come Copilot dentro le app. In parallelo dovrebbe tornare una personalizzazione della taskbar che molti utenti chiedono da tempo, compresa la possibilità di spostarla in posizioni diverse sullo schermo.

È qui che il quadro diventa interessante anche fuori dal confronto diretto con Apple. Se davvero Windows 11 riuscirà a consumare meno risorse, a essere più pulito nell’interfaccia e più rapido nei suoi strumenti chiave, il beneficio non riguarderà solo chi sta valutando un MacBook economico. Riguarderà milioni di utenti che oggi chiedono una cosa molto semplice: aprire il portatile e trovare un sistema meno pesante, meno rumoroso e più affidabile. In questo senso, la concorrenza può fare quello che spesso gli annunci da soli non riescono a fare: accelerare le correzioni che contano di più nell’uso reale.