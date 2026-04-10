Windows 11 fa un passo indietro su Copilot: sparisce l’icona da alcune app di sistema

Microsoft sta iniziando a ridurre la presenza visiva di Copilot in Windows 11, e il segnale più chiaro arriva proprio da alcune app di sistema dove l’icona dedicata comincia a sparire.

Non è la fine dell’AI dentro Windows, ma è un cambiamento che dice molto sulla direzione presa da Microsoft nelle ultime settimane. Dopo mesi in cui Copilot era stato spinto quasi ovunque come simbolo della nuova fase del sistema operativo, qualcosa si sta muovendo in senso opposto. In alcune applicazioni l’icona dedicata non compare più, oppure viene sostituita da soluzioni meno evidenti e più legate alla funzione concreta che l’utente sta cercando.

Il caso più citato è quello di Blocco Note, dove nelle versioni più recenti per gli Insider il pulsante Copilot lascia spazio a un menu più neutro dedicato agli strumenti di scrittura. Anche in Snipping Tool, secondo le ricostruzioni emerse nelle ultime ore, il riferimento diretto a Copilot è stato rimosso o fortemente ridimensionato. Il punto, però, è che le funzioni basate su intelligenza artificiale non stanno scomparendo del tutto: stanno semplicemente diventando meno invasive e meno brandizzate.

Perché Microsoft sta riducendo la visibilità di Copilot

La mossa va letta dentro un contesto più ampio. Già a marzo erano emerse indicazioni su un ridimensionamento del progetto, con lo stop o la sospensione di alcune integrazioni previste per notifiche e Impostazioni di Windows 11. In altre parole, Microsoft non sta rinunciando all’AI, ma sta correggendo il modo in cui la presenta dentro il sistema.

Per chi usa Windows ogni giorno, il messaggio è abbastanza chiaro: l’azienda sembra aver capito che non tutto deve passare da un pulsante Copilot ben visibile in ogni angolo dell’interfaccia. Se una funzione AI resta utile, può continuare a esistere anche senza occupare sempre il primo piano. Questo approccio alleggerisce l’esperienza e rende il sistema meno carico di richiami visivi che, per molti utenti, erano diventati più fastidiosi che utili.

Cosa cambia davvero per chi usa Windows 11

Nella pratica non bisogna aspettarsi uno stravolgimento immediato del sistema. Chi usa Windows 11 non vedrà sparire da un giorno all’altro tutte le funzioni legate all’intelligenza artificiale. Il cambiamento riguarda soprattutto il modo in cui vengono presentate: meno icone dedicate, meno scorciatoie imposte, più enfasi sulla funzione e meno sul marchio Copilot.

Questo significa anche una cosa molto semplice: Microsoft sembra voler riportare alcune app a un comportamento più lineare. Blocco Note, Strumento di cattura e altre applicazioni di base tornano così a concentrarsi di più sul loro compito principale, lasciando l’AI in una posizione di supporto e non di protagonista fissa. È un dettaglio che può sembrare piccolo, ma nelle app usate ogni giorno pesa parecchio.

Non è un addio, ma una correzione di rotta

La parte più interessante è proprio questa. Parlare di “addio a Copilot” sarebbe eccessivo, perché Microsoft continua a investire sull’intelligenza artificiale e non sta smantellando l’impianto generale costruito negli ultimi mesi. Quello che sta facendo, almeno per ora, è ridurre gli ingressi superflui dentro Windows e rendere l’integrazione meno aggressiva.

Per l’utente comune può essere una buona notizia: meno rumore nell’interfaccia, meno elementi ridondanti e una presenza dell’AI più discreta. Se questa sarà davvero la nuova linea di Microsoft lo si capirà meglio con i prossimi aggiornamenti, ma il segnale arrivato da queste app è già abbastanza netto da far capire che qualcosa, dentro Windows 11, sta cambiando davvero nel rapporto tra sistema e Copilot.