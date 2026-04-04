Windows 11, torna la taskbar spostabile: Microsoft ascolta una delle richieste più vecchie

Dopo anni di richieste, proteste e confronti continui con Windows 10, Microsoft si prepara a riportare su Windows 11 una funzione che molti utenti non hanno mai smesso di considerare normale: la possibilità di spostare la taskbar.

La novità non è ancora arrivata nella versione stabile del sistema operativo, ma ormai il quadro è abbastanza chiaro. Microsoft ha confermato che sta lavorando a una maggiore personalizzazione della barra delle applicazioni, inclusa la possibilità di riposizionarla nella parte alta dello schermo o sui lati. È un cambiamento che può sembrare piccolo solo a chi non usa Windows tutti i giorni, perché nella pratica tocca uno degli elementi più presenti nell’esperienza quotidiana del PC.

Con il lancio di Windows 11 nel 2021, Microsoft aveva scelto di riscrivere gran parte della taskbar, sacrificando però alcune opzioni storiche che su Windows 10 e versioni precedenti erano considerate scontate. Tra queste c’era proprio la possibilità di spostarla in alto, a sinistra o a destra. Da allora la critica è rimasta costante, perché per molti utenti non si trattava di un capriccio estetico, ma di una vera abitudine di lavoro.

Perché il ritorno della taskbar spostabile conta più di quanto sembri

La barra delle applicazioni è uno di quei componenti che si usano senza pensarci, ma che pesano tantissimo nel rapporto con il sistema. Chi lavora con schermi larghi, monitor verticali o più finestre aperte insieme spesso preferisce avere la taskbar in alto oppure su un lato, perché in quel punto occupa meglio lo spazio e rende più immediato il passaggio tra app, browser e strumenti di lavoro.

In questi anni molti utenti hanno visto la rigidità di Windows 11 come un passo indietro rispetto al passato. Il punto non era soltanto la nostalgia di Windows 10, ma la sensazione che una piattaforma più moderna offrisse in realtà meno libertà di personalizzazione. Per questo il ritorno della funzione ha un peso simbolico forte: segnala che Microsoft sta tornando a intervenire su alcuni punti dolenti molto discussi dalla community.

Secondo quanto mostrato nelle prime anticipazioni, la taskbar potrà essere spostata nella parte superiore o sui lati dello schermo. Le immagini e i video circolati in questi giorni fanno pensare a un sistema di selezione rapido, con pulsanti dedicati per cambiare posizione, invece del vecchio trascinamento diretto usato in passato. È una scelta meno libera rispetto a quella storica, ma comunque sufficiente a riportare una funzione attesa da tempo.

Un cambio di rotta che arriva dopo cinque anni

Il dato che colpisce di più è proprio il tempo passato. Windows 11 è stato presentato nel 2021 e per quasi cinque anni Microsoft ha difeso una taskbar più rigida, più pulita sul piano visivo ma anche più limitata sul piano pratico. Adesso la società sembra aver cambiato approccio, e non solo per questa singola funzione.

Nel suo blog dedicato alla qualità di Windows, Microsoft ha parlato apertamente di più personalizzazione della taskbar, citando il riposizionamento tra le richieste principali ricevute dagli utenti. È un passaggio importante perché trasforma una voce circolata per mesi in una direzione ufficiale. In parallelo, i filmati comparsi online hanno mostrato un’implementazione ancora iniziale, segno che il lavoro non è finito ma che il progetto è reale.

Per chi usa il PC ogni giorno la questione è molto meno marginale di quanto sembri. Una taskbar più flessibile può migliorare la gestione dello spazio, adattarsi meglio a monitor diversi e rendere Windows 11 più vicino alle esigenze concrete di chi lavora, studia o passa molte ore davanti allo schermo. Non rivoluziona il sistema operativo, ma interviene su un dettaglio che si incontra decine, forse centinaia di volte al giorno.

Quando arriverà e cosa aspettarsi

Per ora non c’è ancora una data pubblica definitiva per il rilascio generale, e proprio per questo conviene evitare promesse premature. Quello che emerge con chiarezza è che la funzione è in sviluppo, che Microsoft l’ha riconosciuta come una priorità ascoltando il feedback degli utenti e che le prime dimostrazioni mostrano un arrivo concreto nel corso del 2026.

La vera partita, adesso, sarà capire quanto questa nuova taskbar resterà fedele alla semplicità del vecchio modello e quanto invece verrà adattata alla logica di Windows 11. Ma già il fatto che Microsoft sia tornata sui suoi passi racconta qualcosa di preciso: quando una funzione continua a essere chiesta per anni, prima o poi smette di sembrare secondaria e torna a essere parte di ciò che gli utenti considerano semplicemente normale.