Windows mostra lo stato del Secure Boot: perché il PC va controllato prima della scadenza di giugno 2026

Non è una novità appariscente come un nuovo aggiornamento grafico o una funzione da usare ogni giorno, ma il controllo dello stato del Secure Boot sta diventando uno dei passaggi più importanti per capire se un PC Windows è pronto alla prossima scadenza dei certificati di avvio.

Microsoft sta portando più attenzione su un tema che finora è rimasto quasi invisibile agli utenti comuni: i certificati Secure Boot introdotti anni fa iniziano a scadere da giugno 2026 e i dispositivi dovranno passare ai certificati più recenti per continuare a mantenere aggiornata la catena di fiducia che protegge il sistema già nelle primissime fasi di accensione.

Il punto importante è che questa verifica sta diventando più leggibile anche dentro gli strumenti di sicurezza di Windows. In pratica, il sistema inizia a mostrare in modo più chiaro se il PC è pronto alla transizione oppure se resta ancora legato ai certificati più vecchi. Per molti utenti non sarà necessario intervenire subito a mano, ma sapere in che stato si trova il dispositivo diventa comunque utile, perché la finestra temporale non è più lontana.

Perché Secure Boot conta così tanto

Secure Boot è una delle protezioni che lavorano dietro le quinte ma incidono molto sulla sicurezza reale del computer. Il suo compito è verificare che ciò che viene caricato all’avvio sia firmato e considerato attendibile, riducendo il rischio che malware avanzati o componenti malevoli riescano a inserirsi prima ancora che Windows parta del tutto.

Quando si parla di certificati in scadenza, non significa che il PC smetterà improvvisamente di funzionare il giorno successivo. Il problema è più sottile ma comunque serio: un dispositivo che non passa ai nuovi certificati può continuare ad avviarsi, ma rischia di non ricevere più alcuni aggiornamenti di sicurezza legati al processo di boot e alla protezione dei componenti caricati nelle prime fasi del sistema.

La scadenza di giugno 2026 non è più teorica

A questo punto del calendario, parlare del 2026 come di un traguardo remoto non avrebbe senso. La scadenza di giugno 2026 è ormai un riferimento concreto per produttori, reparti IT e utenti che vogliono evitare problemi più avanti. Microsoft ha già pubblicato documentazione, playbook e indicazioni operative proprio perché il passaggio dal set di certificati del 2011 a quello del 2023 è entrato nella fase in cui va monitorato con attenzione.

Questo spiega anche perché Windows stia rendendo più visibile la situazione dentro gli strumenti di sicurezza. Finché un tema resta confinato nei documenti tecnici, molti utenti non lo considerano. Quando invece lo stato entra in un’interfaccia leggibile, diventa più facile capire se il PC è già pronto oppure se sarà necessario aspettare aggiornamenti aggiuntivi.

Non tutti i PC seguiranno lo stesso percorso

Una parte dei dispositivi riceverà le componenti necessarie attraverso i normali canali di aggiornamento di Windows, ma non tutti i sistemi si troveranno nella stessa situazione. In alcuni casi potranno servire anche aggiornamenti del firmware distribuiti dal produttore, soprattutto sui modelli meno recenti o su quelli con configurazioni particolari.

È proprio qui che il nuovo controllo di stato diventa utile. Non perché trasformi una questione tecnica in qualcosa di semplice da risolvere per chiunque, ma perché aiuta a capire se il dispositivo rientra già nel percorso corretto oppure se resta ancora in una situazione da osservare. Per gli utenti comuni questo significa soprattutto una cosa: non ignorare il tema solo perché il computer sembra funzionare normalmente.

Una verifica poco visibile, ma molto concreta

Il valore di questa novità sta tutto nella sua concretezza. Non introduce una funzione da usare ogni giorno, ma aiuta a leggere meglio una protezione che agisce nel momento più delicato dell’avvio del PC. Sapere se il proprio sistema è pronto al rinnovo del Secure Boot significa arrivare a giugno con più chiarezza e meno rischio di ritrovarsi con un computer che, pur restando operativo, non è più allineato agli aggiornamenti di sicurezza del boot.

Alla fine è uno di quei casi in cui la parte più utile di Windows non è quella che si nota di più, ma quella che permette di capire in tempo se una protezione importante è ancora davvero aggiornata. E con la scadenza di giugno 2026 ormai vicina, questa verifica smette di essere un dettaglio per specialisti e diventa una questione molto più concreta anche per chi usa il PC ogni giorno.