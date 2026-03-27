Windows può migliorare parecchio con queste 7 app gratis che in molti ignorano

Windows può cambiare parecchio senza spendere nulla, perché esistono programmi open source che migliorano operazioni quotidiane come aprire archivi, gestire password, riprodurre video, scrivere codice o trasferire file tra dispositivi.

Il punto interessante è che molte di queste applicazioni non sono semplici alternative economiche a software più famosi, ma strumenti solidi, leggeri e in certi casi perfino più pratici dei programmi preinstallati. Quando si parla di open source, infatti, si pensa spesso a soluzioni per utenti esperti, mentre in realtà una parte dei software più utili su Windows rientra proprio in questa categoria. E la differenza si nota soprattutto nell’uso di ogni giorno, quando un’app ben fatta fa risparmiare tempo senza complicare nulla.

NanaZip e Bitwarden risolvono due fastidi molto comuni

Tra le applicazioni da tenere d’occhio c’è NanaZip, che prende il posto del classico gestore di archivi e rende più semplice lavorare con file compressi di ogni tipo. È uno di quei programmi che sembrano piccoli finché non ci si accorge di quante volte servano durante una settimana normale, tra download, cartelle condivise e documenti da aprire velocemente.

Subito dopo viene naturale pensare a Bitwarden, che per molti rappresenta uno dei modi più semplici per mettere ordine nel caos delle password. Invece di affidarsi sempre agli stessi codici o di salvarli in modo disordinato, questo tipo di applicazione permette di centralizzare accessi, credenziali e dati sensibili in uno spazio più ordinato e facile da usare. E quando un programma migliora la sicurezza senza diventare scomodo, il vantaggio si sente quasi subito.

VLC e Firefox restano due certezze

Nel mondo Windows ci sono poi programmi che non hanno bisogno di grandi presentazioni, ma che continuano a essere consigliatissimi perché restano affidabili nel tempo. VLC è uno di questi. È il classico lettore che si installa e poi resta lì per anni, pronto ad aprire video e file multimediali che altri software gestiscono peggio o non gestiscono affatto. Non fa scena, ma è difficile trovare un PC su cui non torni utile almeno una volta.

Lo stesso discorso vale per Firefox, che continua a essere uno dei nomi più forti tra i browser open source. In un panorama dominato da Chrome ed Edge, Firefox mantiene un’identità precisa e resta una scelta molto apprezzata da chi cerca un’esperienza solida, chiara e meno dipendente dalle grandi piattaforme. Non è soltanto una questione ideologica: per molti utenti è semplicemente un browser che continua a funzionare bene.

VSCodium e PowerToys parlano anche a chi vuole più controllo

Per chi scrive codice o passa molte ore davanti al PC, VSCodium è una proposta interessante perché offre un ambiente ispirato a Visual Studio Code ma con un approccio più pulito dal punto di vista open source. È una scelta che può avere senso per sviluppatori, studenti o utenti avanzati che vogliono uno strumento moderno ma con maggiore controllo sul software che usano.

Accanto a lui c’è PowerToys, che negli ultimi anni è diventato quasi un simbolo di ciò che Windows potrebbe essere con qualche ritocco intelligente in più. Non è un programma unico nel senso classico, ma un insieme di funzioni che migliorano produttività, gestione delle finestre, ricerca e piccoli automatismi. È uno di quei casi in cui si capisce bene la differenza tra un computer che funziona e uno che si adatta meglio alle abitudini di chi lo usa.

KDE Connect è più utile di quanto sembri

Tra le app meno note al grande pubblico, KDE Connect merita attenzione perché prova a risolvere un problema che molti incontrano ogni giorno: il dialogo tra Windows e smartphone. Ricevere notifiche, spostare file, condividere appunti o controllare alcune funzioni del PC dal telefono può sembrare un dettaglio, ma quando tutto funziona bene diventa una comodità concreta. Ed è proprio questo il bello di molte app open source: non promettono magie, ma migliorano passaggi normali che altrimenti resterebbero più lenti.

Perché queste app hanno ancora senso nel 2026

La parte più interessante di questa selezione è che non punta su programmi strani o troppo specialistici, ma su strumenti che possono entrare davvero nella routine di chi usa il computer ogni giorno. Windows resta un sistema enorme, capace di fare moltissime cose già da solo, ma proprio per questo si appoggia spesso a software esterni per offrire il meglio. E quando questi software sono gratuiti, aggiornati e costruiti con una logica aperta, diventano ancora più interessanti.

Alla fine il valore di queste app non sta tanto nell’etichetta open source, quanto nel fatto che molte riescono a svolgere bene compiti essenziali senza trasformarsi in programmi pesanti, invadenti o inutilmente complicati. In un momento in cui i PC vengono usati per lavorare, studiare, organizzare contenuti e tenere insieme dispositivi diversi, avere un piccolo gruppo di strumenti affidabili fa più differenza di quanto sembri. E spesso sono proprio quelli meno rumorosi a migliorare davvero l’esperienza.