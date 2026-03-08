Windows Terminal si aggiorna: nuove funzionalità pensate per i power user

Windows Terminal si aggiorna alla versione Preview 1.25 con nuove funzioni pensate per i power user, tra ricerca nelle impostazioni, supporto al protocollo Kitty e miglioramenti alla personalizzazione

Microsoft continua a sviluppare Windows Terminal, l’emulatore di terminale moderno per Windows progettato per gestire strumenti come PowerShell, Prompt dei comandi e ambienti Linux tramite WSL. Con l’arrivo della versione Preview 1.25, l’azienda introduce una serie di miglioramenti pensati soprattutto per utenti avanzati, sviluppatori e amministratori di sistema che utilizzano quotidianamente la riga di comando.

L’aggiornamento si concentra su funzionalità che rendono l’esperienza più rapida e flessibile, semplificando la gestione delle impostazioni e migliorando il supporto per input complessi da tastiera. Le novità si affiancano ai progressi già introdotti nelle versioni precedenti, confermando il percorso di evoluzione di uno degli strumenti più utilizzati nell’ecosistema Windows.

Ricerca nelle impostazioni per una configurazione più immediata

Una delle novità più rilevanti introdotte nella Preview 1.25 riguarda l’integrazione di una funzione di ricerca all’interno delle impostazioni. Con il passare delle versioni, Windows Terminal ha accumulato numerose opzioni di configurazione che permettono di personalizzare profili, colori, scorciatoie da tastiera e comportamento dell’interfaccia. Tuttavia, individuare rapidamente la voce desiderata non era sempre immediato.

La nuova barra di ricerca consente di trovare rapidamente qualsiasi parametro senza dover navigare tra tutte le sezioni del pannello di configurazione. Questa funzione rende la gestione delle impostazioni più veloce e intuitiva, soprattutto per chi utilizza frequentemente il terminale e modifica spesso le proprie configurazioni.

Migliora la gestione delle scorciatoie da tastiera

L’aggiornamento introduce anche miglioramenti alla personalizzazione delle combinazioni di tasti. Windows Terminal permette da tempo di associare azioni specifiche a scorciatoie da tastiera, ma con la nuova versione la gestione di queste configurazioni diventa più precisa e flessibile.

Gli utenti possono adattare il comportamento dell’applicazione alle proprie esigenze operative, ridefinendo i comandi per aprire nuove schede, dividere le finestre o eseguire azioni rapide all’interno del terminale. Questo tipo di personalizzazione è particolarmente utile per chi lavora con flussi di lavoro complessi o utilizza più ambienti di sviluppo contemporaneamente.

Arriva il supporto al protocollo Kitty

Tra le novità tecniche più interessanti della Preview 1.25 figura il supporto al protocollo Kitty, un sistema utilizzato da alcuni emulatori di terminale avanzati per gestire gli input da tastiera in modo più dettagliato.

Grazie a questo protocollo, Windows Terminal può riconoscere con maggiore precisione combinazioni di tasti complesse, incluse quelle che coinvolgono più modificatori. Questo migliora l’interazione con applicazioni e strumenti che richiedono input avanzati, rendendo l’esperienza più affidabile per gli utenti che lavorano intensivamente da terminale.

Miglioramenti al rendering e nuove traduzioni

Oltre alle funzionalità dedicate alla produttività, Microsoft ha introdotto anche diversi miglioramenti tecnici legati all’interfaccia e alla compatibilità dei caratteri. In particolare, sono stati apportati aggiornamenti al rendering Unicode, un aspetto importante per garantire la corretta visualizzazione di simboli e caratteri utilizzati da molti strumenti da riga di comando.

L’aggiornamento include inoltre nuove traduzioni dell’interfaccia, tra cui il supporto per serbo e ucraino, grazie al contributo della community open source che partecipa attivamente allo sviluppo del progetto.

Disponibile anche la versione stabile 1.24

Parallelamente alla preview, Microsoft ha reso disponibile anche Windows Terminal 1.24 nella versione stabile. Questa release introduce una pagina dedicata alle estensioni e alcune migliorie legate al supporto linguistico e alla gestione dell’output.

La presenza di una versione preview e di una stabile permette agli utenti di scegliere tra un ambiente più consolidato oppure testare in anticipo le funzionalità in fase di sviluppo.