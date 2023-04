Xiaomi Band 8 è ufficiale, insieme a Pad 6 e Pad 6 Pro: specifiche e prezzi

Xiaomi ha svelato in Cina i suoi nuovi dispositivi per il mercato dei tablet e degli indossabili, introducendo Xiaomi Pad 6, Xiaomi Pad 6 Pro e la Xiaomi Band 8. Questi prodotti rappresentano un importante passo avanti per l’azienda cinese nel settore della tecnologia mobile, offrendo caratteristiche tecniche di alto livello e prezzi competitivi.

Xiaomi Pad 6 e 6 Pro

Il Xiaomi Pad 6 è il modello standard della nuova serie di tablet e presenta un display IPS LCD da 11 pollici con risoluzione WQHD+ (2560×1600 pixel) e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il dispositivo è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 870, abbinato a 6 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di memoria interna UFS 3.1 espandibile tramite microSD. La batteria da 8720 mAh supporta la ricarica rapida a 33 W.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Pad 6 offre una fotocamera posteriore da 13 MP e una fotocamera frontale da 8 MP, entrambe con supporto per la registrazione video a 1080p. Il tablet è dotato di quattro altoparlanti stereo, supporto per stylus e connettività 5G (opzionale), Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1.

Il Xiaomi Pad 6 Pro è la variante più potente e presenta un display OLED da 11 pollici con risoluzione WQHD+ (2560×1600 pixel) e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il cuore del dispositivo è il processore MediaTek Dimensity 9200, accompagnato da 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.1 espandibile tramite microSD. La batteria è da 8600 mAh e supporta la ricarica rapida a 67 W.

Il comparto fotografico del Pad 6 Pro comprende una fotocamera posteriore da 50 MP e una fotocamera frontale da 12 MP, entrambe con registrazione video a 4K. Il tablet è dotato di quattro altoparlanti stereo, supporto per stylus, connettività 5G, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2. Per entrambi i tablet è in arrivo la versione 14 dell’interfaccia MIUI Pad.

Xiaomi Band 8: indossabile al collo

La Xiaomi Band 8, invece, è l’ultima generazione della serie di smart band dell’azienda. Il dispositivo è dotato di un display AMOLED da 1,56 pollici con risoluzione di 486×152 pixel e vanta un’autonomia di 14 giorni con una singola carica. La Band 8 offre il monitoraggio della frequenza cardiaca, del livello di ossigeno nel sangue (SpO2) e del sonno, oltre a 30 modalità di allenamento. La smart band è resistente all’acqua fino a 5 ATM e supporta il controllo della musica e le notifiche delle chiamate.

Prezzi e disponibilità

Il Xiaomi Pad 6, il Pad 6 Pro e la Xiaomi Band 8 saranno disponibili per l’acquisto in Cina a partire dalle prossime settimane. I prezzi di listino sono i seguenti:

Xiaomi Pad 6 (6 GB RAM + 128 GB): CNY 2.499 (circa 340€)

Xiaomi Pad 6 5G (6 GB RAM + 128 GB): CNY 2.999 (circa 410€)

Xiaomi Pad 6 Pro (8 GB RAM + 256 GB): CNY 3.699 (circa 505€)

Xiaomi Band 8: CNY 199 (circa 27€)

Al momento, non ci sono informazioni riguardo alla disponibilità e ai prezzi di questi dispositivi nel nostro paese. Tuttavia, è possibile che Xiaomi decida di lanciare il Pad 6, il Pad 6 Pro e la Band 8 anche in altri mercati internazionali nei prossimi mesi, seguendo la strategia di espansione adottata per i precedenti dispositivi della serie.