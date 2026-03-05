Xiaomi presenta il power bank ultra-sottile da 6 mm: ricarica magnetica da 15 W e design compatto

Xiaomi lancia il power bank magnetico ultrasottile da 6 mm: info e dettagli

Xiaomi amplia la propria gamma di accessori per la ricarica con un dispositivo progettato per privilegiare portabilità e praticità quotidiana. Il nuovo Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W si distingue infatti per uno spessore di appena 6 millimetri, una caratteristica che lo colloca tra i power bank più sottili disponibili sul mercato consumer.

Il prodotto integra una batteria da 5.000 mAh, con una capacità nominale dichiarata di circa 3.000 mAh, ed è pensato principalmente come soluzione di ricarica rapida da utilizzare durante gli spostamenti o nelle situazioni in cui non si ha accesso a una presa elettrica.

Con un peso di circa 98 grammi, il power bank punta a ridurre al minimo l’ingombro quando viene utilizzato insieme allo smartphone, mantenendo comunque funzionalità tipiche dei caricabatterie portatili moderni.

Xiaomi UltraThin Magnetic, design compatto e materiali

Uno degli aspetti più evidenti del dispositivo è il design estremamente sottile. Con uno spessore paragonabile a quello di una carta rigida, il power bank è progettato per essere facilmente trasportabile in tasca o nello zaino senza aggiungere volume significativo allo smartphone.

La struttura utilizza un corpo in lega di alluminio, scelto per migliorare la resistenza e contribuire alla dissipazione del calore durante la ricarica. La superficie è rifinita con un design minimalista e bordi arrotondati, mentre il peso contenuto consente di utilizzare lo smartphone anche mentre il power bank è collegato magneticamente sul retro.

Dal punto di vista tecnico, Xiaomi utilizza una batteria al silicio-carbonio ad alta densità energetica, soluzione che permette di mantenere dimensioni compatte senza ridurre drasticamente la capacità della batteria interna.

Ricarica magnetica wireless e USB-C

Il dispositivo supporta ricarica wireless magnetica fino a 15 W, compatibile con diversi smartphone dotati di ricarica magnetica o standard Qi. Il sistema magnetico aiuta ad allineare automaticamente il power bank al telefono, migliorando stabilità e praticità durante l’utilizzo.

Oltre alla modalità wireless, è disponibile anche la ricarica tramite porta USB-C, con una potenza massima fino a 22,5 W. Questa opzione consente di ricaricare dispositivi compatibili più rapidamente rispetto alla modalità senza fili.

Il power bank supporta inoltre la ricarica simultanea di due dispositivi, combinando la modalità cablata e quella wireless, funzione utile per alimentare contemporaneamente smartphone e accessori come auricolari o smartwatch.

Sicurezza e gestione energetica

Dal punto di vista della sicurezza, Xiaomi dichiara la presenza di diversi sistemi di protezione integrati. Tra questi figurano controlli contro sovratensione, sovraccarico, temperature eccessive ed elettricità statica.

Il dispositivo integra anche un sistema di monitoraggio termico con sensori NTC, progettato per mantenere la temperatura entro limiti sicuri durante la ricarica prolungata. Questo tipo di gestione è particolarmente rilevante nei power bank magnetici, dove la vicinanza con lo smartphone può aumentare la produzione di calore.

Prezzo e disponibilità

Secondo le prime informazioni diffuse online, il power bank è stato introdotto con un prezzo indicativo che può variare a seconda della colorazione e delle promozioni disponibili. In alcuni mercati il prezzo di listino si colloca intorno ai 59,99 euro, con offerte temporanee che possono ridurre il costo fino a circa 49,99 euro.

Il dispositivo è proposto in diverse colorazioni e rientra nella strategia di Xiaomi di ampliare il proprio ecosistema di accessori dedicati alla ricarica mobile, un segmento sempre più rilevante con la diffusione della ricarica wireless e degli standard magnetici.