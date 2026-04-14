"YouTube costerà fino a 26,99 dollari al mese": sconvolti gli utenti di tutto il mondo

YouTube è uno dei media più importanti in senso assoluto, tuttavia presto otrebbe arrivare a costare quasi 30 euro al mese.

Il nuovo aggiornamento sui prezzi di YouTube Premium riporta al centro il tema dei costi degli abbonamenti digitali, in un contesto in cui le piattaforme continuano a rivedere le proprie tariffe. La decisione di Google riguarda, per ora, il mercato degli Stati Uniti, dove sono stati introdotti aumenti significativi su tutti i principali piani disponibili.

L’intervento si inserisce in una strategia più ampia che negli ultimi anni ha portato a una revisione progressiva dei prezzi, riflettendo sia l’espansione delle funzionalità sia il consolidamento del servizio nel panorama dello streaming.

Come cambiano i prezzi negli Stati Uniti

Le nuove tariffe prevedono un incremento fino a 4 dollari al mese, con variazioni che interessano tutte le formule di abbonamento. Il piano individuale passa da 13,99 a 15,99 dollari, mentre quello familiare sale da 22,99 a 26,99 dollari.

Anche le opzioni dedicate a studenti e versioni ridotte registrano un aumento, così come YouTube Music Premium, che cresce di un dollaro al mese. Si tratta di un aggiornamento che incide in modo diretto sulla spesa degli utenti, soprattutto per le formule più complete.

Il percorso di YouTube Premium parte da lontano, con le prime versioni del servizio introdotte sotto il nome di YouTube Red. Nel tempo, il modello si è trasformato, integrando funzionalità come la visione senza pubblicità, l’accesso a contenuti musicali e la possibilità di utilizzare il servizio in background.

Dal 2018 in poi, il prezzo ha subito diversi adeguamenti, passando da poco meno di 10 dollari fino alle cifre attuali. L’aumento annunciato negli Stati Uniti rappresenta un ulteriore passaggio in questa evoluzione, che riflette il cambiamento del mercato e delle abitudini di consumo.

La situazione in Italia e in Europa

Per quanto riguarda l’Europa e l’Italia, al momento non sono stati comunicati aggiornamenti ufficiali sui prezzi. Attualmente, il piano individuale è fissato a 13,99 euro al mese, mentre quello famiglia raggiunge i 25,99 euro.

Le formule dedicate agli studenti e la versione Lite mantengono tariffe più contenute, con quest’ultima introdotta di recente e caratterizzata da un’offerta limitata, in cui alcune tipologie di contenuti restano soggette alla pubblicità.

L’assenza di modifiche immediate non esclude tuttavia possibili aggiornamenti nel breve periodo, soprattutto considerando la sincronizzazione spesso osservata tra il mercato statunitense e quello europeo.

Comunicazioni agli utenti e possibili scenari

Negli Stati Uniti, gli abbonati stanno già ricevendo comunicazioni ufficiali via email con i dettagli dei nuovi prezzi. Questo tipo di aggiornamento anticipa generalmente l’entrata in vigore delle nuove condizioni e rappresenta un passaggio standard nella gestione degli abbonamenti digitali.

In Italia, l’ultimo adeguamento risale a settembre 2024, quando Google aveva già aumentato le tariffe, con variazioni più marcate per il piano famiglia. Questo precedente contribuisce a mantenere alta l’attenzione su eventuali sviluppi futuri.

Il caso di YouTube Premium si inserisce in un contesto più ampio, in cui i servizi digitali stanno ridefinendo i propri modelli di prezzo. La crescita delle piattaforme e l’aumento dei contenuti disponibili spingono verso una revisione costante delle tariffe, con un impatto diretto sugli utenti.

La sostenibilità del servizio e la percezione del valore da parte del pubblico diventano elementi centrali. Gli aumenti, se confermati anche in altri mercati, potrebbero influenzare le scelte degli utenti, chiamati a valutare il rapporto tra costo e funzionalità offerte.