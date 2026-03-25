3 motivi (che nessuno ti dice) per cui dovresti disattivare il Wi-Fi del telefono quando esci di casa

Lasciare il Wi-Fi attivo quando si esce di casa è una di quelle abitudini automatiche che quasi nessuno mette in discussione.

Quando il Wi-Fi resta acceso, lo smartphone continua a cercare reti disponibili in modo costante, anche mentre cammini per strada o ti sposti in città, e questo significa che il dispositivo può agganciarsi automaticamente a reti già salvate senza che tu te ne accorga.

È proprio qui che entra in gioco uno dei sistemi più utilizzati dai cybercriminali, ovvero la creazione di hotspot falsi con nomi identici a quelli reali, una tecnica che sfrutta la fiducia del telefono e dell’utente per intercettare la connessione.

Il rischio concreto è il furto di dati

Una volta collegato a una rete non sicura, il problema non è più teorico ma reale, perché i dati che transitano sul dispositivo possono essere intercettati senza lasciare tracce evidenti. Parliamo di password, accessi ai servizi online, email, informazioni bancarie e perfino messaggi privati, tutto ciò che passa attraverso quella connessione può essere osservato o manipolato da chi controlla la rete.

Tra le tecniche più diffuse c’è quella delle cosiddette reti gemelle, identiche nel nome a quelle ufficiali di bar, hotel o aeroporti, ma completamente controllate da malintenzionati.

Il telefono si connette automaticamente, l’utente continua a usare internet senza sospetti e nel frattempo i dati vengono esposti, è proprio questa invisibilità a rendere il rischio così sottovalutato.

C’è poi un aspetto più pratico ma altrettanto importante, ovvero il consumo energetico. Il Wi-Fi acceso continua a cercare reti anche quando non serve, e questo comporta un dispendio di batteria che nel corso della giornata può fare la differenza, soprattutto quando si è fuori casa e senza possibilità di ricaricare.

Un dettaglio che molti ignorano riguarda la geolocalizzazione, perché lo smartphone utilizza le reti Wi-Fi per determinare con maggiore precisione la posizione. Questo significa che, anche senza collegarsi attivamente, il dispositivo può contribuire a tracciare gli spostamenti e le abitudini quotidiane, un elemento che riguarda direttamente la sfera della privacy.

Una semplice abitudine che può fare la differenza

Spegnere il Wi-Fi quando non serve non è un gesto estremo ma una scelta di buon senso, soprattutto in contesti affollati o quando ci si trova davanti a reti sconosciute. Non si tratta di rinunciare alla tecnologia ma di usarla con maggiore consapevolezza, perché oggi lo smartphone contiene una parte fondamentale della nostra vita digitale.

E proprio per questo, a volte, basta un piccolo gesto per evitare problemi molto più grandi, come disattivare il Wi-Fi quando si esce di casa senza nemmeno pensarci due volte.