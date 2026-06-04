Samsung Health diventa un coach proattivo: cosa cambia con il grande aggiornamento dell’8 giugno

Samsung prepara un aggiornamento importante di Samsung Health per trasformare i prossimi Galaxy Watch in strumenti più capaci di interpretare i dati raccolti dal polso.

Il rilascio è previsto per l’8 giugno e punta a rendere l’orologio meno simile a un semplice contenitore di statistiche. L’idea è usare sensori e software per offrire suggerimenti più pratici su salute, sonno e allenamento, con indicazioni costruite sui segnali registrati durante la notte e l’attività fisica. Meno grafici da consultare a fine giornata, quindi, e più avvisi utili nel momento in cui possono davvero servire.

Vitals, i cinque segnali notturni che il Galaxy Watch userà per avvisare l’utente

La novità principale si chiama Vitals e lavora soprattutto durante il sonno. Al mattino, il sistema controllerà cinque dati raccolti nella notte: frequenza cardiaca, variabilità della frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, temperatura della pelle e livelli di ossigeno nel sangue. Non sarà, almeno nelle intenzioni di Samsung, un semplice elenco di numeri. Samsung Health confronterà quei valori con le abitudini della singola persona, costruite nel tempo, e segnalerà solo gli scostamenti considerati rilevanti.

Il punto è non sommergere l’utente di notifiche inutili, quelle che dopo qualche giorno si finisce per ignorare. Se un dato risulta fuori dalla propria norma, il Galaxy Watch potrà mandare un avviso e invitare a fare attenzione: dopo una notte agitata, un periodo di stress o un recupero non ancora completo. Samsung parla di un approccio più proattivo. Resta però il limite già noto per questi dispositivi: l’orologio può orientare e suggerire, ma non sostituisce una valutazione medica.

Heart Health Score e Daily Cardio Load, dai dati biometrici ai consigli su allenamento e recupero

Con l’aggiornamento dell’8 giugno, Samsung manderà in pensione la funzione Vascular Load e la sostituirà con Heart Health Score. Sarà un indicatore giornaliero che mette insieme sonno, stress, attività fisica e composizione corporea. L’obiettivo è dare un numero più chiaro sullo stato della salute cardiovascolare nel lungo periodo, senza costringere l’utente a saltare da una schermata all’altra per farsi un’idea. Una strada già seguita da altri dispositivi indossabili, da Oura a Whoop, dove la sintesi dei dati è diventata una parte centrale dell’esperienza.

Per chi fa sport arriva anche Daily Cardio Load, pensato per misurare il carico cardiovascolare accumulato e suggerire quando spingere e quando, invece, rallentare. Accanto ci sarà il Fitness Index, che prende in considerazione dati come VO2 max e passi quotidiani, confrontandoli con quelli di utenti simili per età o profilo. In pratica, l’app proverà a capire punti forti e limiti della condizione fisica, adattando gli obiettivi. Il messaggio è chiaro: meno numeri isolati, più indicazioni utili.

Nuova Samsung Health, dashboard in cinque aree e monitoraggio della salute uditiva

Cambierà anche la schermata principale di Samsung Health, ridisegnata attorno a cinque aree: Sleep, Activity, Nutrition, Mindfulness e Vitals. In primo piano ci saranno i suggerimenti quotidiani per il benessere e l’Energy Score, così da leggere più in fretta l’andamento della giornata. Non è solo un ritocco grafico: la nuova organizzazione serve a far emergere le informazioni più utili, invece di lasciarle sparse tra menu e schede secondarie.

L’aggiornamento porterà anche il monitoraggio della salute uditiva, con la rilevazione dei livelli di rumore ambientale durante la giornata e analisi personalizzate per ridurre l’esposizione a suoni troppo alti. Samsung ha precisato che le nuove funzioni daranno il meglio con la prossima generazione di Galaxy Watch, attesa a breve. Restano da chiarire compatibilità per modello, mercati supportati e limiti legati ai sensori. Dettagli tutt’altro che secondari, perché da lì dipenderà quanto questo nuovo coach sanitario da polso sarà davvero utile nella vita di tutti i giorni.