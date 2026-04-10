A soli 13.700 euro e con 550 km di autonomia, quest'auto elettrica offre molto più di quanto chiunque possa desiderare

Nel mercato dell’auto elettrica, arriva una proposta che cambia completamente le regole del gioco.

Il gruppo Geely ha presentato una berlina elettrica capace di offrire fino a 550 chilometri di autonomia a un prezzo che, tradotto in euro, si aggira intorno ai 13.700. Una cifra che, fino a pochi anni fa, sarebbe sembrata incompatibile con qualsiasi veicolo a zero emissioni.

Un prezzo che rompe gli equilibri

Il modello in questione, identificato come Galaxy A7 EV, si posiziona in una fascia di mercato completamente nuova. Non è più un’auto elettrica “accessibile”, ma qualcosa di ancora più radicale: una vettura pensata per competere direttamente con le utilitarie termiche più economiche.

Il prezzo estremamente contenuto non comporta rinunce evidenti sul piano tecnico. Anzi, è proprio qui che emerge l’elemento più sorprendente: la combinazione tra costo e prestazioni.

Sotto il cofano – o meglio, sotto il pianale – troviamo una piattaforma elettrica con motore da circa 160 kW, pari a oltre 200 cavalli. La vera chiave, però, è la batteria: due configurazioni disponibili, con capacità fino a 58 kWh, permettono di raggiungere un’autonomia dichiarata di circa 550 km.

Numeri che fino a poco tempo fa erano riservati a modelli ben più costosi. Questo significa, nella pratica, poter affrontare viaggi extraurbani senza l’ansia costante della ricarica, uno dei limiti più percepiti da chi valuta il passaggio all’elettrico.

Un altro aspetto che colpisce è la dotazione tecnologica. L’abitacolo è dominato da un grande display centrale, che può arrivare fino a oltre 15 pollici, accompagnato da sistemi di connettività e assistenza alla guida ormai imprescindibili anche nelle fasce più basse del mercato.

Non si tratta quindi di un prodotto “essenziale”, ma di una vettura che punta chiaramente a offrire un’esperienza completa, avvicinandosi per contenuti a modelli di categoria superiore.

Strategia globale: l’Europa osserva

Il lancio di questa berlina rientra in una strategia più ampia del gruppo cinese, che negli ultimi mesi ha accelerato la propria presenza anche in Europa. Modelli come il SUV elettrico EX5 o le nuove proposte ibride stanno già cercando spazio nel mercato occidentale, con prezzi competitivi ma ancora lontani da questa soglia estrema.

Proprio per questo, l’arrivo di un’auto elettrica sotto i 15.000 euro potrebbe rappresentare un punto di svolta, anche se resta da capire se e quando un modello simile arriverà davvero nei listini europei, dove normative e costi logistici tendono ad alzare i prezzi.

Al di là del singolo modello, il messaggio è evidente: la corsa all’elettrico non è più solo una questione di tecnologia, ma di accessibilità. E in questo scenario, i costruttori cinesi stanno dimostrando una capacità di abbattere i costi che mette sotto pressione i marchi tradizionali.

Per chi guarda al futuro della mobilità, questa berlina non è soltanto un’auto economica. È il segnale che qualcosa sta cambiando davvero, e che l’elettrico potrebbe smettere di essere una scelta di nicchia molto prima di quanto previsto.