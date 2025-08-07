Acer Chromebook 314 in offerta: praticità e autonomia a un prezzo che sorprende

L'Acer Chromebook 314 con Intel Celeron, 4GB RAM e 128GB eMMC è in offerta a 229 euro su Amazon. Scopri caratteristiche, autonomia e punti di forza.
Claudio Gelisi
Pubblicato il 7 ago 2025
Non lasciarti sfuggire questa occasione: l’offerta che stavi aspettando è finalmente arrivata! Il Acer Chromebook 314 si presenta oggi su Amazon a un prezzo incredibilmente competitivo, appena 229 euro, con uno sconto immediato di 20 euro rispetto al listino. È una di quelle promozioni che raramente si vedono e che fanno la differenza quando si tratta di scegliere un laptop che unisce affidabilità, praticità e un prezzo alla portata di tutti. Se cerchi un notebook che ti accompagni ovunque, leggero come una piuma e pronto a soddisfare le esigenze di studenti, professionisti o semplici appassionati di tecnologia, questa è la soluzione che fa per te. Con un design compatto e un peso di soli 1,5 kg, il Acer Chromebook 314 si inserisce perfettamente nello zaino o nella borsa, pronto a seguirti in università, in ufficio o durante i tuoi spostamenti quotidiani. L’autonomia, che arriva fino a 10,5 ore, ti permette di affrontare un’intera giornata di lavoro o studio senza doverti preoccupare della ricarica, un vantaggio non da poco per chi è sempre in movimento.

Offerta imperdibile: qualità e praticità senza compromessi

A rendere ancora più appetibile questa offerta è la dotazione tecnica, studiata per offrire prestazioni solide in ogni contesto d’uso. Il processore Intel Celeron N4500, abbinato a 4 GB di memoria DDR4 e 128 GB di archiviazione eMMC, garantisce fluidità nelle operazioni quotidiane, dalla navigazione web alla gestione di documenti, senza rallentamenti. Il display Full HD da 14 pollici con trattamento antiriflesso rappresenta un vero punto di forza: colori brillanti e immagini nitide anche sotto la luce diretta, perfetto per chi lavora spesso in ambienti luminosi o all’aperto. Non mancano dettagli pensati per chi utilizza regolarmente piattaforme di videoconferenza, come la fotocamera HD, gli altoparlanti stereo e il microfono con cancellazione del rumore: strumenti indispensabili per riunioni online, lezioni a distanza o semplicemente per restare in contatto con amici e colleghi. E grazie a ChromeOS, il sistema operativo semplice e intuitivo, avrai accesso immediato all’ecosistema Google, aggiornamenti automatici e una protezione integrata contro le minacce informatiche.

Acer Chromebook 314, Ram 4 GB DDR4, eMMC 128 GB, Display 14

Acer Chromebook 314, Ram 4 GB DDR4, eMMC 128 GB, Display 14" FHD, CBOA314-1H-C4ZG, Notebook, PC Portatile, Processore Intel Celeron N4500, Scheda Grafica Intel UHD, ChromeOS, Nero

229,00 249,00€ -8%
Pronto all’uso, ideale per ogni esigenza

Nella confezione trovi tutto il necessario per iniziare subito: batteria agli ioni di litio, alimentatore e una garanzia di un anno che ti mette al riparo da qualsiasi imprevisto. Il Acer Chromebook 314 si conferma così la scelta perfetta per chi cerca un dispositivo affidabile, versatile e soprattutto conveniente. Perfetto per la produttività di base, la navigazione e l’intrattenimento multimediale, è il compagno ideale per studenti, professionisti in mobilità e per chiunque desideri un notebook pronto all’uso, senza compromessi e senza gravare sul budget. Approfitta ora di questa offerta esclusiva: la qualità e la praticità sono finalmente a portata di mano!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

