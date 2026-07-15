Action sbaraglia la concorrenza con il suo raffreddatore d'aria a meno di 40 euro

Action prova a battere la concorrenza sul terreno dei piccoli prezzi: da martedì 14 luglio porta nei suoi punti vendita europei il raffrescatore d’aria Nedis 2-in-1 a 39,95 euro. Una proposta pensata per chi cerca un po’ di fresco in casa nelle giornate più calde, senza arrivare all’acquisto di un climatizzatore tradizionale.

Raffrescatore Nedis a 39,95 euro: cosa fa, quanto consuma e quanto dura

Il prodotto sugli scaffali di Action è un raffrescatore d’aria Nedis compatto, con doppia funzione: ventila e raffresca grazie a un sistema ad acqua. Non è un condizionatore, meglio dirlo subito. È però un apparecchio pensato per rendere più sopportabile il caldo in stanze piccole o medie. Il prezzo, 39,95 euro, lo mette tra le soluzioni più economiche per l’estate.

La potenza indicata è di 80 watt, adatta a un uso domestico leggero, soprattutto la sera o negli ambienti dove non si vuole montare un impianto fisso. Il serbatoio da 4 litri consente diverse ore di funzionamento senza dover aggiungere acqua di continuo. Un dettaglio comodo, specie quando l’afa resta anche dopo cena. La forma è cubica, il colore bianco, l’ingombro contenuto: si può mettere vicino al divano, accanto alla scrivania o in camera da letto, a patto di avere una presa non troppo lontana.

Tre livelli, timer e telecomando: cosa offre davvero il dispositivo

Il raffrescatore Nedis venduto da Action permette di scegliere tra tre livelli di raffreddamento, da regolare in base alla temperatura della stanza e alla distanza dall’apparecchio. Si può comandare anche con il telecomando, un accessorio che in questa fascia di prezzo non è sempre scontato. “È comodo perché non devi alzarti ogni volta”, ha raccontato un cliente all’uscita di un punto vendita, con il cartone già nel carrello.

Nella scheda prodotto compaiono anche il timer programmabile, utile per spegnerlo dopo un certo periodo, e le rotelle integrate, che aiutano a spostarlo da una stanza all’altra. Il cavo di alimentazione misura 155 centimetri: abbastanza, ma non tantissimo. In alcune case potrebbe servire una prolunga. C’è poi la griglia di protezione frontale, un elemento in più per la sicurezza, soprattutto se in casa ci sono bambini o animali domestici. Dettagli semplici, ma nell’uso di tutti i giorni fanno la differenza.

Action, niente saldi: la forza dei piccoli prezzi e delle novità ogni settimana

Da Action non ci sono promozioni legate ai saldi estivi nel senso tradizionale. La catena, come ripete spesso nelle sue comunicazioni commerciali, punta su prezzi bassi tutto l’anno e su un assortimento che cambia di frequente. Ogni settimana arrivano circa 150 nuovi prodotti nei negozi, tra articoli per la casa, piccoli elettrodomestici, giochi, accessori da viaggio e prodotti stagionali.

Accanto al raffrescatore d’aria a 39,95 euro, nel volantino ci sono anche un aspiratore acqua e polvere Kärcher a 59,95 euro, un pesa-bagagli a 2,88 euro e diversi giochi per bambini, come i cofanetti di perline Craft a 3,99 euro o il cofano del tesoro a 12,99 euro. La disponibilità può cambiare da negozio a negozio, come spesso succede nelle catene discount non alimentari. Meglio quindi fare un controllo rapido nel punto vendita più vicino. Soprattutto quando il caldo si fa sentire e gli scaffali si svuotano in fretta.