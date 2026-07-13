Smartphone, tablet, TV: la scienza ha stabilito qual è il peggiore per il cervello

Lo smartphone si conferma il dispositivo con il potenziale di dipendenza più alto tra tutti. Secondo un’indagine diffusa in occasione del Safer Internet Day, il 77,5% degli adolescenti tra gli 11 e i 18 anni si sente dipendente dai dispositivi digitali, un dato in crescita costante. Il rapporto Censis 2026 aggiunge che il 46,4% dei bambini riceve il primo smartphone entro i dieci anni, e il 90,4% entro i dodici, mentre l’Istituto Superiore di Sanità stima che circa 100mila ragazzi tra i 15 e i 18 anni siano a rischio dipendenza dai social network.

Il motivo per cui il telefono batte ogni altro schermo non è il display in sé, ma il design: video brevi, scroll infinito, riproduzione automatica. Ogni contenuto diventa un invito a guardarne un altro. Secondo studi citati dall’Associazione Americana di Psicologia, questo meccanismo indebolisce la concentrazione, peggiora memoria e capacità decisionale, ed è associato a stress, ansia e peggior qualità del sonno.

Smartphone, tablet e TV: quali sono gli schermi a rischio

Il tablet occupa il secondo posto nella classifica di pericolosità, nonostante molti genitori lo considerino un’alternativa più tranquilla allo smartphone. Il problema è che dà accesso agli stessi contenuti e alle stesse app, con la stessa logica di consumo passivo. Uno studio tedesco ha rilevato che il 45% dei bambini viene esposto a schermi digitali entro il primo anno di vita, mentre l’OMS raccomanda la privazione totale di schermi sotto i due anni e non più di un’ora al giorno tra i due e i quattro.

Il computer si piazza al terzo posto: resta associato soprattutto a lavoro e studio, ma tra i più giovani il rischio principale arriva dal gaming. I dati dell’Istituto Superiore di Sanità rivelano che oltre mezzo milione di giovani italiani soffre del cosiddetto gaming disorder, una dipendenza comportamentale che può arrivare a togliere priorità a sonno, studio e relazioni sociali.

All’ultimo posto c’è la televisione, il display più tradizionale e quello con la componente sociale più marcata, spesso guardata in famiglia. Manca il fattore che rende gli altri dispositivi più insidiosi: un algoritmo personalizzato che spinge a restare incollati senza soluzione di continuità. Non a caso, tra gli adolescenti il consumo di contenuti TV è in calo, mentre lo smartphone supera l’80% del tempo di intrattenimento nel weekend.

Una regola generale accomuna tutti e quattro i dispositivi: più uno schermo è personale, portatile e guidato da un algoritmo, più il rischio di dipendenza cresce. Le nuove linee guida internazionali, incluse quelle dell’American Academy of Pediatrics, si concentrano infatti sempre meno sul numero di ore passate davanti a un display e sempre di più sulla qualità di quell’uso: contenuti supervisionati, momenti condivisi in famiglia, pasti e sonno liberi da schermi, e soprattutto un dialogo aperto su cosa viene effettivamente guardato. Eliminare del tutto gli schermi dalla vita quotidiana è ormai un’utopia; scegliere quali usare, quando e come, molto meno.