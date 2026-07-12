IA e clima: Google ammette che la corsa ai data center sta sabotando gli obiettivi green

IA e consumo energetico dei data center: il rapporto di Google che fa discutere

Se usi Google ogni giorno — per cercare informazioni, tradurre testi, ricevere suggerimenti da Gemini o semplicemente aprire Gmail — stai contribuendo a un sistema infrastrutturale che consuma energia a ritmi sempre più difficili da sostenere. Il tema dell’IA e del consumo energetico dei data center è tornato al centro del dibattito globale dopo la pubblicazione del decimo rapporto annuale sulla sostenibilità di Google, uscito tra giugno e luglio 2025. I numeri contenuti nel documento sono chiari e, per certi versi, sorprendenti: la domanda elettrica dell’azienda è cresciuta del 37% nel 2025, in gran parte a causa dell’espansione dell’infrastruttura legata all’intelligenza artificiale.

Non si tratta di una proiezione futura o di uno scenario ipotetico: è quanto Google stessa ha documentato in un report ufficiale che copre operazioni dei data center, fabbisogni energetici, efficienza, consumo idrico e riduzione dei rifiuti. Una fotografia nitida di dove si trova oggi una delle aziende tecnologiche più grandi del mondo — e di quanto la corsa all’IA stia ridefinendo i suoi impegni ambientali.

I numeri del rapporto: +37% di domanda elettrica e +51% di emissioni

Il dato che ha attirato più attenzione è il 37% di aumento nella domanda di elettricità registrato nel 2025, direttamente collegato all’espansione dell’infrastruttura IA. Ma c’è un secondo numero che pesa ancora di più: le emissioni complessive di Google sono cresciute del 51% rispetto alla baseline del 2019.

In pratica significa che, nonostante anni di investimenti in energie rinnovabili, accordi di acquisto di energia pulita (i cosiddetti Power Purchase Agreement) e iniziative di decarbonizzazione, la traiettoria complessiva delle emissioni sta andando nella direzione opposta rispetto agli obiettivi dichiarati. Come segnalato da ESG Dive, le emissioni sono in aumento nonostante gli sforzi di decarbonizzazione dei data center.

Vale la pena capire perché. I modelli di intelligenza artificiale — quelli che alimentano i motori di ricerca potenziati dall’IA, gli assistenti virtuali, le piattaforme di generazione di testi e immagini — richiedono una potenza di calcolo enormemente superiore rispetto alle applicazioni digitali tradizionali. Ogni query inviata a un sistema basato su IA generativa consuma molte più risorse di una semplice ricerca testuale. Moltiplicato per miliardi di utenti al giorno, l’impatto diventa strutturale.

Cosa copre il decimo rapporto annuale sulla sostenibilità

Google ha pubblicato il suo decimo rapporto annuale sulla sostenibilità affrontando quattro grandi aree tematiche:

Operazioni dei data center : efficienza degli impianti, distribuzione geografica, tecnologie di raffreddamento.

: efficienza degli impianti, distribuzione geografica, tecnologie di raffreddamento. Fabbisogni energetici : volumi di elettricità consumata, fonti utilizzate, accordi con fornitori di energia rinnovabile.

: volumi di elettricità consumata, fonti utilizzate, accordi con fornitori di energia rinnovabile. Consumo idrico : i data center utilizzano grandi quantità d’acqua per il raffreddamento, un tema sempre più critico in aree soggette a siccità.

: i data center utilizzano grandi quantità d’acqua per il raffreddamento, un tema sempre più critico in aree soggette a siccità. Riduzione dei rifiuti: gestione dell’hardware obsoleto, economia circolare, smaltimento responsabile.

Come riportato da Data Centre Magazine, il report è stato pubblicato il 30 giugno 2025 e rappresenta uno dei documenti di trasparenza ambientale più completi nel settore tecnologico. Questo non significa, però, che i dati siano rassicuranti.

Il paradosso della sostenibilità digitale nell’era dell’IA

Ecco il punto fondamentale: l’IA e il consumo energetico dei data center stanno creando un paradosso difficile da risolvere nel breve periodo. Le stesse aziende che si impegnano pubblicamente a raggiungere la neutralità carbonica entro decenni specifici si trovano oggi a dover fare i conti con una crescita della domanda energetica che supera la capacità di approvvigionamento da fonti rinnovabili.

Immagine generata con AI

Non è un problema esclusivo di Google. Il settore tecnologico nel suo complesso sta affrontando una tensione strutturale tra due forze opposte:

Da un lato, la pressione commerciale e competitiva per espandere i servizi IA il più rapidamente possibile.

Dall’altro, gli impegni ambientali assunti pubblicamente e le aspettative crescenti di investitori, regolatori e consumatori.

Quando la domanda di elettricità cresce del 37% in un anno e le emissioni totali salgono del 51% rispetto al 2019, diventa difficile sostenere che gli obiettivi green siano in linea con la traiettoria reale. Non si tratta di un fallimento morale, ma di un problema ingegneristico, economico e politico di prima grandezza.

Cosa cambia per gli utenti e per le aziende

Per la maggior parte degli utenti finali, questi dati non cambiano nulla nell’immediato: Google Search, Gmail e i servizi IA continueranno a funzionare esattamente come prima. Ma le implicazioni pratiche esistono e riguardano diversi livelli.

Per le aziende che usano servizi cloud e IA — che si tratti di Google Cloud, di API per modelli linguistici o di strumenti di automazione — il tema dell’impronta carbonica digitale sta diventando rilevante anche dal punto di vista della rendicontazione ESG. Sempre più spesso i report di sostenibilità aziendali devono includere le emissioni indirette legate all’uso di infrastrutture digitali di terze parti.

Per i responsabili delle politiche energetiche, i numeri di Google confermano che la transizione verso l’IA richiede una pianificazione della rete elettrica che non può essere improvvisata. La crescita della domanda da parte dei data center — non solo di Google, ma dell’intero settore — sta già creando pressioni sulle reti in diversi paesi europei e nordamericani.

Per i consumatori consapevoli, vale la pena sapere che le scelte tecnologiche hanno un peso ambientale reale. Usare strumenti IA intensivamente, archiviare grandi quantità di dati nel cloud, trasmettere video in alta definizione: tutto questo ha un costo energetico che si riflette, in misura crescente, sulle emissioni globali.

La strada verso la sostenibilità digitale è ancora lunga

Il fatto che Google pubblichi questi dati con trasparenza è, di per sé, un segnale positivo. La rendicontazione dettagliata su consumi energetici, emissioni e uso idrico permette un confronto nel tempo e una pressione esterna che può spingere verso miglioramenti reali. Ma i numeri del decimo rapporto annuale sulla sostenibilità mostrano che, almeno per ora, la velocità dell’espansione IA supera quella delle soluzioni verdi.

Il tema dell’IA e del consumo energetico dei data center non è destinato a scomparire dall’agenda pubblica. Al contrario, è probabile che diventi uno dei punti centrali della regolamentazione tecnologica nei prossimi anni, sia in Europa che negli Stati Uniti. Chi lavora nel digitale — come professionista, come imprenditore o semplicemente come utente informato — farebbe bene a seguire questa conversazione con attenzione, perché le decisioni che verranno prese nei prossimi mesi riguarderanno l’infrastruttura su cui si appoggia buona parte della nostra vita quotidiana.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.