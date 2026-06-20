Addio cashback arriva il saveback: come funziona il “finto“ rimborso e perché conviene comunque

Tra queste, il cashback è ormai ben conosciuto: una parte della spesa viene restituita sotto forma di denaro, credito o sconto.

Più recente è invece il concetto di saveback, un modello che sta attirando molta attenzione perché, pur somigliando al cashback nella comunicazione, funziona in modo diverso. Proprio questa differenza è diventata oggetto di discussione anche da parte delle autorità di vigilanza, che hanno evidenziato possibili ambiguità nella presentazione del beneficio.

Cashback e saveback: due logiche diverse

Il cashback è un meccanismo relativamente semplice: quando si effettua un acquisto con carta o app, si matura una percentuale che viene poi restituita o resa disponibile al cliente. Può trattarsi di accredito diretto sul conto, sconto sull’estratto conto o credito da riutilizzare.

Il saveback, invece, segue una logica differente. La percentuale generata dagli acquisti non viene necessariamente restituita come denaro immediatamente spendibile, ma può essere destinata a un piano di accumulo o a strumenti di investimento.

Questo significa che il vantaggio non è sempre un rimborso diretto, ma un trasferimento automatico verso un percorso di risparmio o crescita del capitale.

Perché il “rimborso” non è sempre un rimborso

La differenza centrale sta proprio nella natura del beneficio. Nel cashback il consumatore riceve un ritorno economico diretto. Nel saveback, invece, la somma generata può essere vincolata a condizioni specifiche, come l’adesione a un piano di investimento o l’accettazione di determinate regole operative.

In pratica, ciò che viene comunicato come percentuale sugli acquisti può trasformarsi in qualcosa di diverso dal semplice accredito: un accantonamento o un investimento con regole proprie.

Se un consumatore spende 1.000 euro con un cashback dell’1%, riceve generalmente 10 euro come rimborso o credito.

Con un saveback dello stesso valore percentuale, quei 10 euro potrebbero invece essere trasferiti automaticamente in un piano di accumulo o in uno strumento finanziario, senza disponibilità immediata sul conto.

La differenza non è solo tecnica, ma sostanziale: nel primo caso si tratta di liquidità, nel secondo di capitale vincolato a un meccanismo di investimento.

Nonostante la complessità, il saveback viene proposto come strumento per incentivare il risparmio automatico. L’idea è semplice: trasformare piccole percentuali di spesa in accumulo progressivo, senza intervento diretto dell’utente.

Questo può risultare utile per chi vuole costruire un capitale nel tempo senza sforzi, ma richiede maggiore attenzione rispetto a un cashback tradizionale.

Il punto critico riguarda la chiarezza delle informazioni. Le offerte basate su percentuali sugli acquisti possono sembrare simili, ma cambiano profondamente a seconda di dove finiscono i soldi maturati: conto, credito, buono o investimento.

Per questo è fondamentale leggere le condizioni: costi, vincoli, modalità di accredito e natura del prodotto collegato.

Una nuova frontiera dei pagamenti digitali

Cashback e saveback rappresentano due approcci diversi allo stesso concetto: premiare la spesa. Il primo restituisce valore immediato, il secondo lo trasforma in risparmio strutturato.

La convenienza esiste in entrambi i casi, ma non è mai automatica: dipende da come viene gestito il beneficio e da quanto l’utente è consapevole del suo reale funzionamento.