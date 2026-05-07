Addio Google Fit, Google punta tutto su Health: cosa cambia per chi usa l’app

Google si prepara a chiudere definitivamente il capitolo Google Fit e a spostare l’attenzione su una nuova app dedicata alla salute.

Il passaggio non riguarda solo il nome del servizio, perché coinvolge anni di dati raccolti da smartphone, smartwatch e app collegate, con un percorso di migrazione pensato per aiutare gli utenti a non perdere la propria cronologia.

Google Fit è stato per molto tempo il punto di riferimento dell’ecosistema Android per passi, attività fisica, frequenza cardiaca e altri dati legati al benessere. Negli ultimi anni, però, la strategia di Google si è spostata sempre più verso Fitbit e Pixel Watch, con una gestione più integrata delle informazioni sulla salute. Il risultato è che Google Health prenderà progressivamente il posto delle vecchie soluzioni.

Perché Google Fit sta arrivando a fine corsa

Il segnale non arriva all’improvviso. Le API di Google Fit sono già destinate alla dismissione nel 2026 e da tempo Google invita gli sviluppatori a usare Health Connect, il sistema pensato per far dialogare app e servizi legati a fitness e salute. In pratica, il vecchio modello basato su Fit lascia spazio a una struttura più moderna, dove i dati vengono gestiti in modo più ordinato tra app diverse.

Per gli utenti comuni la questione è più semplice: l’app che per anni ha registrato camminate, allenamenti e obiettivi quotidiani non sarà più il centro dell’esperienza. Google Health dovrebbe diventare il nuovo punto di riferimento, raccogliendo funzioni e dati oggi distribuiti tra Fit, Fitbit e altri servizi. È un cambiamento coerente con l’evoluzione dei wearable, ma può creare qualche dubbio a chi usa ancora Google Fit ogni giorno.

Arriverà uno strumento per trasferire i dati

La parte più importante riguarda la migrazione. Google dovrebbe mettere a disposizione uno strumento dedicato per trasferire le informazioni da Fit alla nuova app Health entro la fine dell’anno. Questo passaggio servirà a conservare cronologia, metriche e dati personali, evitando che anni di attività vadano persi nel cambio di piattaforma.

Al momento, però, non è ancora chiaro in ogni dettaglio quali dati verranno trasferiti, con quali tempi e in quali Paesi sarà disponibile subito la nuova esperienza. È possibile che il rilascio proceda per fasi, come spesso accade con le app Google. Per questo conviene attendere indicazioni ufficiali nell’app prima di cancellare dati, disinstallare servizi o modificare collegamenti con smartwatch e app fitness.

Cosa cambia per chi usa Android e smartwatch

Il passaggio a Google Health può diventare utile se riuscirà a semplificare una situazione oggi piuttosto frammentata. Tra Google Fit, Fitbit, Health Connect, app dei produttori e servizi di terze parti, molti utenti Android si trovano con dati sparsi in più punti. Una nuova app centrale potrebbe rendere più facile controllare attività, sonno e frequenza cardiaca senza dover saltare tra troppe piattaforme.

Il rischio, naturalmente, è che la migrazione non sia percepita come un miglioramento immediato da tutti. Chi usa Fit in modo semplice, magari solo per contare i passi o monitorare qualche allenamento, potrebbe vedere il cambio come l’ennesima riorganizzazione di Google. La differenza la faranno istruzioni semplici, trasferimento affidabile e continuità con i dispositivi già collegati.

Per ora la cosa più sensata è non farsi prendere dalla fretta. Google Fit non sparirà senza un percorso di accompagnamento e la migrazione dovrebbe arrivare proprio per proteggere i dati accumulati negli anni. Il messaggio, però, è chiaro: la salute digitale su Android sta cambiando casa, e chi usa ancora Fit dovrà prepararsi a ritrovare le proprie informazioni dentro Google Health.