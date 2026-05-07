Spotify porta il suo DJ AI in italiano: come cambia l’ascolto per gli utenti Premium

Spotify porta anche in italiano il suo DJ basato su intelligenza artificiale, una funzione pensata per trasformare l’ascolto in un’esperienza più personale e guidata.

La novità riguarda gli utenti Premium e rientra nell’espansione internazionale di una funzione lanciata in beta nel 2023, che oggi arriva in nuove lingue e in più mercati, Italia compresa.

DJ non è una semplice playlist automatica. La funzione combina consigli musicali personalizzati, brani già amati dall’utente, nuove uscite e commenti vocali pensati per accompagnare l’ascolto. Con l’arrivo dell’italiano, l’esperienza diventa più naturale anche per chi finora l’aveva trovata distante o poco immediata perché legata soprattutto ad altre lingue.

Come funziona il DJ AI di Spotify

Il DJ di Spotify costruisce una selezione musicale partendo dalla cronologia di ascolto, dai generi più seguiti e dagli artisti che l’utente ascolta più spesso. L’obiettivo è proporre una sessione che alterni brani familiari e suggerimenti nuovi, con una voce AI che introduce alcuni passaggi e prova a dare più contesto alla musica scelta.

Rispetto alle playlist tradizionali, il punto è la sensazione di avere una guida più attiva. Spotify descrive DJ come un’esperienza capace di aggiornarsi in base ai gusti e al momento, con la possibilità di cambiare atmosfera attraverso richieste specifiche. Si può chiedere, ad esempio, una selezione più energica, qualcosa per una serata tranquilla o brani più vicini a un determinato mood.

Perché l’italiano fa la differenza

L’aggiunta della lingua italiana non è solo una traduzione. In un servizio basato sulla voce, il modo in cui il DJ parla conta quasi quanto i brani che propone. Se il commento risulta naturale, l’esperienza può sembrare più vicina a una radio personalizzata; se invece suona fredda o artificiale, rischia di diventare una funzione da provare una volta e poi dimenticare.

Spotify sta introducendo anche francese, tedesco e portoghese brasiliano, portando DJ in oltre 75 mercati. L’azienda parla di 94 milioni di utenti Premium raggiunti dalla funzione dal lancio, segno che il formato ha già trovato spazio tra chi vuole un ascolto meno statico rispetto alle playlist classiche. Per l’Italia, il passaggio più interessante sarà capire quanto il DJ riuscirà a leggere davvero le abitudini locali e non solo i gusti globali della piattaforma.

Una funzione utile, ma non per tutti

DJ può avere senso per chi apre Spotify senza sapere esattamente cosa ascoltare e vuole una selezione pronta, ma meno casuale. È utile durante un viaggio, mentre si lavora, in palestra o quando si vuole riscoprire musica lasciata indietro nel tempo. Il vantaggio è non dover costruire ogni volta una playlist, lasciando all’AI il compito di proporre un percorso più fluido.

Non tutti, però, ameranno l’idea di una voce che interviene tra un brano e l’altro. Chi usa Spotify per ascoltare album interi, playlist molto precise o musica senza interruzioni potrebbe continuare a preferire le modalità tradizionali. La forza della funzione dipenderà dalla capacità di restare discreta, utile e facile da interrompere quando l’utente vuole solo premere play e ascoltare.

Con DJ in italiano, Spotify prova a rendere l’intelligenza artificiale meno visibile come tecnologia e più presente come servizio quotidiano. Non cambia il modo di ascoltare musica per tutti, ma aggiunge un livello nuovo a chi cerca consigli più personali e un’esperienza più vicina a una radio costruita sui propri gusti. La vera prova sarà vedere se, nel tempo, il DJ saprà sorprendere senza diventare invadente.